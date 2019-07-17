Когда городские пляжи закрыты - водно-развлекательный комплекс «Чернышевой» в Казинке. Поехали!

Друзья, не первый год мы сталкиваемся с аномальной жарой и закрытыми по эпидемиологическим показателям городскими пляжами. Нам также запретили разводить костер и жарить шашлык. Что делать, если, зачастую, нам просто негде отдохнуть недалеко от города?





В водно-развлекательном комплексе «Чернышевой» Вас ежедневно ждёт оборудованный курорт с 3-мя чистейшими бассейнами и водными горками разного уровня сложности — «Липецкий аквапарк», как его прозвали горожане.







Надувные доски, резиновые круги, нарукавники и жилеты напрокат позволят родителям не волноваться за безопасность детей на воде.

Для комфорта взрослых — шезлонги с зонтиками. И поверьте, места хватит всем, территория «аквапарка» огромная.

Лежаки с мягкими матрасами и открытый бассейн с джакузи в VIP-зоне повышенного комфорта.







Устали загорать? Добро пожаловать на пляжный волейбол. Оборудованная волейбольная площадка с ультрасовременным покрытием — отличная альтернатива раскаленному пляжному песку.

Активный отдых всегда сопровождается «зверским» аппетитом — ну как удержаться от пиццы, мороженого, салатиков, картошки-фри, шашлыков, десертиков, фруктов и ….. конечно же ледяных коктейлей, сочных миксов, пенных напитков — куда без них в утомленный солнцем день. Все это в кафе с уютными столиками.

В шаговой доступности:

- ресторан «Чернышевой»

- ресторан «МюнХель», специализированный на пенных напитках

- 25 индивидуальных закрытых беседок

- детская площадка с анимацией и квест-программами

- мини-зоопарк

- караоке — зал с профессиональным музыкальным оборудованием и отличным плейлистом

- 12-футовый стол турнирного уровня для любителей бильярда по доступной цене

Барбекю-зона для приготовления шашлыков как самостоятельно, так лучшим поваром-шашлычником.







А знаете, что отличает ресторанно-гостиничный комплекс «Чернышевой» от других гастрономических заведений поблизости — это кухня! Наш конёк - мясо!!! Отборное, охлажденное, от передовых фермерских хозяйств попадает в магические руки нашего шефа и на ваш стол! Пареное, вяленое, сырокопченое, жареное, томленое в печи. Мы знаем толк в мясе, поэтому гордимся нашим мясным меню.







День утомил, солнце и коктейли разморили, за руль неохота.

Добро пожаловать в наш отель «Чернышевой» с номерами стандарт-твин, стандарт-дабл и люкс по доступным ценам.

Для гостей отеля при заселении все лето действует большая скидка на дровяную русскую баню, действуют специальные предложения.







Цена входного билета в водно-развлекательный комплекс «Чернышевой» начинается от 300 рублей за целый день пребывания для детей от 5 до 14 лет, а также разработано множество акций и спец. предложений для еще более выгодного отдыха в РГК «Чернышевой»!







Наш адрес:

Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ул. Октябрьская, 23.

Можно добраться:

· на личном автомобиле;

· на такси;

· на автобусе №112 (пл. Мира в Липецке — с. Казинка)

Телефоны:

+7 (910) 742-34-36

+7 (919) 251-07-57

+7 (4742) 39-20-00

Подробная информация на сайтах:

https://www.rgkch.ru/relax/vodno-razvlekatelnyj-kompleks

https://vk.com/munhel

https://мюнхель.рф

https://www.instagram.com/munhel_48/

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