сегодня, 08:00
Когда городские пляжи закрыты - водно-развлекательный комплекс «Чернышевой» в Казинке. Поехали!
Друзья, не первый год мы сталкиваемся с аномальной жарой и закрытыми по эпидемиологическим показателям городскими пляжами. Нам также запретили разводить костер и жарить шашлык. Что делать, если, зачастую, нам просто негде отдохнуть недалеко от города?
В водно-развлекательном комплексе «Чернышевой» Вас ежедневно ждёт оборудованный курорт с 3-мя чистейшими бассейнами и водными горками разного уровня сложности — «Липецкий аквапарк», как его прозвали горожане.
Надувные доски, резиновые круги, нарукавники и жилеты напрокат позволят родителям не волноваться за безопасность детей на воде.
Для комфорта взрослых — шезлонги с зонтиками. И поверьте, места хватит всем, территория «аквапарка» огромная.
Лежаки с мягкими матрасами и открытый бассейн с джакузи в VIP-зоне повышенного комфорта.
Устали загорать? Добро пожаловать на пляжный волейбол. Оборудованная волейбольная площадка с ультрасовременным покрытием — отличная альтернатива раскаленному пляжному песку.
Активный отдых всегда сопровождается «зверским» аппетитом — ну как удержаться от пиццы, мороженого, салатиков, картошки-фри, шашлыков, десертиков, фруктов и ….. конечно же ледяных коктейлей, сочных миксов, пенных напитков — куда без них в утомленный солнцем день. Все это в кафе с уютными столиками.
В шаговой доступности:
- ресторан «Чернышевой»
- ресторан «МюнХель», специализированный на пенных напитках
- 25 индивидуальных закрытых беседок
- детская площадка с анимацией и квест-программами
- мини-зоопарк
- караоке — зал с профессиональным музыкальным оборудованием и отличным плейлистом
- 12-футовый стол турнирного уровня для любителей бильярда по доступной цене
Барбекю-зона для приготовления шашлыков как самостоятельно, так лучшим поваром-шашлычником.
А знаете, что отличает ресторанно-гостиничный комплекс «Чернышевой» от других гастрономических заведений поблизости — это кухня! Наш конёк - мясо!!! Отборное, охлажденное, от передовых фермерских хозяйств попадает в магические руки нашего шефа и на ваш стол! Пареное, вяленое, сырокопченое, жареное, томленое в печи. Мы знаем толк в мясе, поэтому гордимся нашим мясным меню.
День утомил, солнце и коктейли разморили, за руль неохота.
Добро пожаловать в наш отель «Чернышевой» с номерами стандарт-твин, стандарт-дабл и люкс по доступным ценам.
Для гостей отеля при заселении все лето действует большая скидка на дровяную русскую баню, действуют специальные предложения.
Цена входного билета в водно-развлекательный комплекс «Чернышевой» начинается от 300 рублей за целый день пребывания для детей от 5 до 14 лет, а также разработано множество акций и спец. предложений для еще более выгодного отдыха в РГК «Чернышевой»!
Наш адрес:
Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ул. Октябрьская, 23.
Можно добраться:
· на личном автомобиле;
· на такси;
· на автобусе №112 (пл. Мира в Липецке — с. Казинка)
Телефоны:
+7 (910) 742-34-36
+7 (919) 251-07-57
+7 (4742) 39-20-00
Подробная информация на сайтах:
https://www.rgkch.ru/relax/vodno-razvlekatelnyj-kompleks
https://www.instagram.com/munhel_48/
"PR"