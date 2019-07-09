Молодые новолипчане прошли посвящение в рабочие

На НЛМК прошло посвящение в рабочие для 36 новых сотрудников, которые пришли на предприятие в этом году.



Как сообщает ПАО НЛМК, новички из 18 подразделений приняли участие в деловой игре, в ходе которой соревновались в знании основ металлургического производства и ключевых фактов о НЛМК. Для них организовали экскурсию по объектам доменного, прокатного и ремонтного производств. Ее финалом стало посещение экологического парка «Лебединое озеро».



Молодых рабочих поздравили руководители НЛМК и профсоюзной организации, победители корпоративных конкурсов профессионального мастерства. Всем участникам мероприятия вручили памятные сувениры.



«Наша компания заинтересована в квалифицированных кадрах, особенно по ключевым рабочим профессиям. На НЛМК есть много возможностей для улучшений и творчества, и при наличии мотивации на развитие каждому можно сделать успешную карьеру. Сегодня 36 наших коллег стали полноправными членами большего трудового коллектива НЛМК. Новолипецкому комбинату очень нужны ваши умения, энергия, знания, инициатива», - прокомментировала директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук.



