В России

37 минут назад

В России оценили сроки возобновления авиасообщения с Грузией

114
#туризм #Грузия

Запрет на авиасообщение с Грузией вряд ли отменят до конца года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, срок запрета зависит от того, как будут развиваться события.

«Там развит и горнолыжный туризм, поэтому грузины наверняка рассчитывают, что если уж потеряли лето, то хоть зимой отыграются. Однако россияне уже заранее ориентируются на другие направления и не будут рассчитывать на зимний отдых в Грузии», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что пока никаких позитивных шагов со стороны грузинских властей не наблюдается.

Запрет был введен из-за роста антироссийских настроений и акций в стране. Кроме того, фиксировались случаи нападения на россиян.

По мнению Барзыкина, протесты точно повлияют на репутацию республики среди туристов. И даже если запрет на полеты снимут, россияне не будут спешить с бронированием туров. При этом западные туристы вряд ли смогут заменить гостей из РФ.

Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, запрет на перелеты снимут только после устранения угроз для россиян. 


114
#туризм #Грузия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#маркировка товаров
Кондитерские изделия и сыры получат новую маркировку

48 минут назад

В России
«Лексус» депутата сбил байкера и скрылся с места аварии
#авария #ДТП
2
«Лексус» депутата сбил байкера и скрылся с места аварии

вчера, 14:22

В России
Мужчина грозится зарубить мэра из-за жилья
#угроза #недвижимость
Мужчина грозится зарубить мэра из-за жилья

вчера, 14:11

В России
Пьяный водитель избил автоинспектора
#нападение #ГИБДД #пьяная езда
1
Пьяный водитель избил автоинспектора

вчера, 14:05

В России
У москвички украли волосы на 450 000 рублей
#волосы #разбой
1
У москвички украли волосы на 450 000 рублей

вчера, 13:58

В России
Крым бьет туристов по карману
#отдых #туризм
1
Крым бьет туристов по карману

вчера, 13:48

В России