В России оценили сроки возобновления авиасообщения с Грузией

Запрет на авиасообщение с Грузией вряд ли отменят до конца года. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, срок запрета зависит от того, как будут развиваться события.

«Там развит и горнолыжный туризм, поэтому грузины наверняка рассчитывают, что если уж потеряли лето, то хоть зимой отыграются. Однако россияне уже заранее ориентируются на другие направления и не будут рассчитывать на зимний отдых в Грузии», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что пока никаких позитивных шагов со стороны грузинских властей не наблюдается.

Запрет был введен из-за роста антироссийских настроений и акций в стране. Кроме того, фиксировались случаи нападения на россиян.

По мнению Барзыкина, протесты точно повлияют на репутацию республики среди туристов. И даже если запрет на полеты снимут, россияне не будут спешить с бронированием туров. При этом западные туристы вряд ли смогут заменить гостей из РФ.

Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, запрет на перелеты снимут только после устранения угроз для россиян.