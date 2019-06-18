Спорт

сегодня, 15:22

Наталья Юрченко в Италии выиграла титул в кикбоксинге, которого у нее еще не было (ФОТО)

3 409
#Кикбоксинг #Наталья Юрченко
Наталья Юрченко в Италии выиграла титул в кикбоксинге, которого у нее еще не было (ФОТО)

В наш город едет Кубок мира.

Загрузка плеера

Титулованная липчанка Наталья Юрченко отпразновала очередной крупный успех в кикбоксинге.

В итальянском Римини наша землячка стала обладательницей Кубка мира, выступая в весовой категории до 70 кг в самом жестком разделе кикбоксинга – фулл-контакте с лоу-киком. Бои в этом разделе проводятся в полный контакт и при этом разрешены боковые удары по голеням и бердам соперника (лок-кики).

Как рассказал GOROD48 тренер спортсменки Павел Пономарев, на итальянском ринге Наталья провела два боя. Первой ее соперницей стала француженка Стеффана Хамиди. Противница продержалась до заключительного третьего раунда, в котором превосходство Юрченко оказалось уже столь подавляющим, что бой был остановлен, и липчанке присудили победу ввиду явного преимущества (см. видео).

В финале Наталья встретилась с хозяйкой соревнований итальянкой Мартой Филиппи. Бой продлился все три раунда, но победу Юрченко отдали единогласным решением судей.

Это первый Кубок мира в коллекции 23-летней липчанки, которая к тому же является 8-кратной чемпионкой России и чемпионкой мира-2015.

2.jpeg

В этом году Наталью ждут сразу два чемпионата мира: в октябре в боснийском Сараево в разделе «фулл контакт с лоу-киком», а в ноябре в турецкой Анталье в разделе «фулл-контакт».

Тренируют спортсменку Олег и Павел Пономаревы. Павел Пономарев просил отметить вклад президента Липецкой областной федерации кикбоксинга Геннадия Пышова в тренировки и интенсивную соревновательную деятельность спортсменки.

6.jpeg

Добавим, что Кубок мира по кикбоксингу в Римини побил рекорд по количеству участников. В различных разделах. Весовых и возрастных категориях выступили почти 2 тысячи бойцов из 35 стран, представляющих пять континентов.

3.jpeg

3 409
#Кикбоксинг #Наталья Юрченко

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ахламонов

20 минут назад
Наташа огонь!! Динамовцы панкратионовцы воротыновцы— учитесь у девчонки ......
ответить

Липчанин

37 минут назад
Да.. дествительно гордость за наш Липецк! Наташа девченка ОГОНЬ!
ответить

Сергей

37 минут назад
Лучше бы денег дали а не отметили бы вклад в тренировки!!!а то копейки платят
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов вручил «Металлургу» «бронзовые» медали и пообещал увеличить финансирование (ФОТО)
#Футбол #"Металлург"
113
Игорь Артамонов вручил «Металлургу» «бронзовые» медали и пообещал увеличить финансирование (ФОТО)

вчера, 19:31

Спорт
17-летний силач из Липецка выиграл первенство страны, превысив норматив мастера спорта (ФОТО)
#Силовое троеборье #пауэрлифтинг
38
17-летний силач из Липецка выиграл первенство страны, превысив норматив мастера спорта (ФОТО)

вчера, 12:12

Спорт
Хет-трик Молодцова помог «Ельцу» разгромить аутсайдера
#Футбол #ФК "Елец"
Хет-трик Молодцова помог «Ельцу» разгромить аутсайдера

16.06.2019 16:30

Спорт
Лаврищев помог сборной «Центра» завоевать «бронзу», а его… выгнали из клуба
1
Лаврищев помог сборной «Центра» завоевать «бронзу», а его… выгнали из клуба

16.06.2019 14:53

Спорт
В дубле «Металлурга» подготовили суперигрока?
#Футбол #"Металлург-М"
6
В дубле «Металлурга» подготовили суперигрока?

16.06.2019 14:08

Спорт
«Металлург» теряет лучшего бомбардира
#Футбол #"Металлург"
20
«Металлург» теряет лучшего бомбардира

15.06.2019 12:14

Спорт