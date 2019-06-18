Наталья Юрченко в Италии выиграла титул в кикбоксинге, которого у нее еще не было (ФОТО)

В наш город едет Кубок мира.

Титулованная липчанка Наталья Юрченко отпразновала очередной крупный успех в кикбоксинге.

В итальянском Римини наша землячка стала обладательницей Кубка мира, выступая в весовой категории до 70 кг в самом жестком разделе кикбоксинга – фулл-контакте с лоу-киком. Бои в этом разделе проводятся в полный контакт и при этом разрешены боковые удары по голеням и бердам соперника (лок-кики).

Как рассказал GOROD48 тренер спортсменки Павел Пономарев, на итальянском ринге Наталья провела два боя. Первой ее соперницей стала француженка Стеффана Хамиди. Противница продержалась до заключительного третьего раунда, в котором превосходство Юрченко оказалось уже столь подавляющим, что бой был остановлен, и липчанке присудили победу ввиду явного преимущества (см. видео).

В финале Наталья встретилась с хозяйкой соревнований итальянкой Мартой Филиппи. Бой продлился все три раунда, но победу Юрченко отдали единогласным решением судей.

Это первый Кубок мира в коллекции 23-летней липчанки, которая к тому же является 8-кратной чемпионкой России и чемпионкой мира-2015.





В этом году Наталью ждут сразу два чемпионата мира: в октябре в боснийском Сараево в разделе «фулл контакт с лоу-киком», а в ноябре в турецкой Анталье в разделе «фулл-контакт».

Тренируют спортсменку Олег и Павел Пономаревы. Павел Пономарев просил отметить вклад президента Липецкой областной федерации кикбоксинга Геннадия Пышова в тренировки и интенсивную соревновательную деятельность спортсменки.







Добавим, что Кубок мира по кикбоксингу в Римини побил рекорд по количеству участников. В различных разделах. Весовых и возрастных категориях выступили почти 2 тысячи бойцов из 35 стран, представляющих пять континентов.





