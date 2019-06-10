Общество
сегодня, 14:44
В Липецке выпал град
В некоторые районы города сегодня прошел сильный ливень с градом
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В некоторых районах города сегодня светило солнце, а некоторые накрыл ливень, гремел гром и сверкали молнии.
На юго-западе Липецка выпал крупный град. Некоторые градины достигали размеров с крупную горошину и устилали землю полотном словно снег.
Фото: https://www.instagram.com/p/ByhxEKihRbM/
На юго-западе Липецка выпал крупный град. Некоторые градины достигали размеров с крупную горошину и устилали землю полотном словно снег.
Фото: https://www.instagram.com/p/ByhxEKihRbM/
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