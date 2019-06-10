Общество

сегодня, 14:44

В Липецке выпал град

12 5102
#град
1
В Липецке выпал град

В некоторые районы города сегодня прошел сильный ливень с градом

Загрузка плеера
В некоторых районах города сегодня светило солнце, а некоторые накрыл ливень, гремел гром и сверкали молнии.

На юго-западе Липецка выпал крупный град. Некоторые градины достигали размеров с крупную горошину и устилали землю полотном словно снег. 

Фото: https://www.instagram.com/p/ByhxEKihRbM/

12 5102
#град
1

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Препод

9 минут назад
Гость, да, и в округе.
ответить

Препод

10 минут назад
На 19 м-не видимость была менее 100 метров, а градинки до 20 мм. В некоторых местах нападали белым слоем, как снег.
ответить

Алексей

15 минут назад
Некоторые градинки диаметром до 20мм
ответить

Мы из Ельца

19 минут назад
На ламской слободе в Ельце град был редкий,но размером с лесной орех.
ответить

Юлия

20 минут назад
В 9 микрорайоне был град
ответить

Матрёна

28 минут назад
В Липецком районе сухо,прогремело не много и ни капли не упало
ответить

Ссёлки

30 минут назад
Сухо.
ответить

Мичурин

32 минуты назад
Помидоры у всех уцелели?
ответить

Ден

41 минуту назад
На 26-м был град
ответить

Житель 19-го

43 минуты назад
Гость, на 19-м был точно, судя по камерам Ростелекома на Елецком и Университетском тоже. Землю правда как снег не укрывало, но размер точно не меньше горошины.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке загорелся колошник доменной печи
#пожар
В Липецке загорелся колошник доменной печи

сегодня, 14:41

Общество
В Липецке возможна гроза
#грозовое предупреждение
18
В Липецке возможна гроза

сегодня, 13:19

Общество
Липчане получили подарки за использованные батарейки
#ЭкоПром-Липецк
Липчане получили подарки за использованные батарейки

сегодня, 12:45

Общество
В Липецкой области запустят автоматическую систему определения бедных
#бедность #социальная помощь
69
В Липецкой области запустят автоматическую систему определения бедных

сегодня, 12:28

Общество
Как изменилась процедура диспансеризации в 2019 году?​
#медицина #здравоохранение #Точка зрения
Как изменилась процедура диспансеризации в 2019 году?​

сегодня, 12:23

Общество
Суд признал незаконными действия ПАО «Квадра» по начислению долга пострадавшему от «Городских касс»
#начисления #суд #прокуратура
10
Суд признал незаконными действия ПАО «Квадра» по начислению долга пострадавшему от «Городских касс»

сегодня, 12:11

Общество