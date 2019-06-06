Липчане завершили чемпионат России по марафонскому плаванию медалями для себя и Московской области

В эстафете наши вторые, а Ермакова – первая, но в составе команды другого региона.

В командной эстафете 4х1250 метров в чемпионате России по плаванию в открытой воде, который завершился в Ейском районе Краснодарского края, сборная Липецкой области завоевала «бронзовую» медаль.

Наш квартет - Анастасия Крапивина, Сергей Черенков, Алиса Скорнякова и Роман Карякин проплыл дистанцию за 1 час 1 минуту 23,5 секунды, уступив 50 секунд пловцам из Московской области (их результат 1:00:33,3).

Любопытно, что в составе чемпионов плыла… липчанка Валерия Ермакова. Бороться и побеждать своих земляков она имела право. Поскольку выступает так называемым параллельным зачетом за два региона – Липецкую область и Подмосковье.

Третье место заняла сборная Тульской области - 1:01:25,6.

Завершился чемпионат заплывами на 16 км. Здесь команда Липецкой области осталась без медалей. У женщин победила Софья Колесникова из Челябинской области - 3 часа 31 минуту 15,69 секунды. Липчанки финишировали одна за другой: Алиса Скорнякова на 5-м месте (3:35:12,22), Валерия Ермакова – на 6-м (3:35:34,45), Анастасия Крапивина – на 7-м (3:38.06,57).

У мужчин соревнования выиграл заслуженный мастер спорта из Ярославля Евгений Дратцев - 3:07:02,37. Наш пловец Сергей Черенков был 8-м (3:15:24,14), Валерий Ольшанский – 11-м (3:18:12,84), Иван Никитин – 12-м (3:18:42,84). Самый опытный в нашей команде Роман Карякин сошел с дистанции после 10 километров, отставая к тому моменту от лидера на 4 минуты и имея лишь призрачные шансы на победу.

Главный итог чемпионата России – победительница заплыва на олимпийской дистанции 10 км участница Игр в Рио-2016 Анастасия Крапивина и вице-чемпионка в заплыве на 5 км Валерия Ермакова прошли отбор в сборную России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который стартует в корейском Кванджу 12 июля.



На фото Всероссийской федерации плавания победители и призеры эстафеты рядом с президентом ВФП Владимиром Сальниковым. Четверо слева - сборная Липецкой области, третья слева в верхнем ряду - Валерия Ермакова. чемпионка в составе команды Подмосковья.

