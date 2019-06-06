Спорт

25 минут назад

Липчане завершили чемпионат России по марафонскому плаванию медалями для себя и Московской области

2 129
Липчане завершили чемпионат России по марафонскому плаванию медалями для себя и Московской области

В эстафете наши вторые, а Ермакова – первая, но в составе команды другого региона.

В командной эстафете 4х1250 метров в чемпионате России по плаванию в открытой воде, который завершился в Ейском районе Краснодарского края, сборная Липецкой области завоевала «бронзовую» медаль.

Наш квартет - Анастасия Крапивина, Сергей Черенков, Алиса Скорнякова и Роман Карякин проплыл дистанцию за 1 час 1 минуту 23,5 секунды, уступив 50 секунд пловцам из Московской области (их результат 1:00:33,3).

Любопытно, что в составе чемпионов плыла… липчанка Валерия Ермакова. Бороться и побеждать своих земляков она имела право. Поскольку выступает так называемым параллельным зачетом за два региона – Липецкую область и Подмосковье.

Третье место заняла сборная Тульской области - 1:01:25,6.

Завершился чемпионат заплывами на 16 км. Здесь команда Липецкой области осталась без медалей. У женщин победила Софья Колесникова из Челябинской области - 3 часа 31 минуту 15,69 секунды. Липчанки финишировали одна за другой: Алиса Скорнякова на 5-м месте (3:35:12,22), Валерия Ермакова – на 6-м (3:35:34,45), Анастасия Крапивина – на 7-м (3:38.06,57).

У мужчин соревнования выиграл заслуженный мастер спорта из Ярославля Евгений Дратцев - 3:07:02,37. Наш пловец Сергей Черенков был 8-м (3:15:24,14), Валерий Ольшанский – 11-м (3:18:12,84), Иван Никитин – 12-м (3:18:42,84). Самый опытный в нашей команде Роман Карякин сошел с дистанции после 10 километров, отставая к тому моменту от лидера на 4 минуты и имея лишь призрачные шансы на победу.

Главный итог чемпионата России – победительница заплыва на олимпийской дистанции 10 км участница Игр в Рио-2016 Анастасия Крапивина и вице-чемпионка в заплыве на 5 км Валерия Ермакова прошли отбор в сборную России для участия в чемпионате мира по водным видам спорта, который стартует в корейском Кванджу 12 июля.

На фото Всероссийской федерации плавания победители и призеры эстафеты рядом с президентом ВФП Владимиром Сальниковым. Четверо слева - сборная Липецкой области, третья слева в верхнем ряду - Валерия Ермакова. чемпионка в составе команды Подмосковья.

2 129

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ахламонов

2 минуты назад
Ну вообще всех запутали: кто за какую зборную выступает, и кто какие места занял? Не статья а ребус какой то.......
ответить

321

9 минут назад
Аффтор жжет???Сам то понял какое место заняли в эстафете?
ответить

Еще в рубрике

18-летняя липчанка выиграла первенство России по стендовой стрельбе
#Стендовая стрельба #Анна Жаднова
3
18-летняя липчанка выиграла первенство России по стендовой стрельбе

сегодня, 13:06

Спорт
«Металлург» разгромил «Квант» и завоевал первые медали за 11 лет
#футбол
14
«Металлург» разгромил «Квант» и завоевал первые медали за 11 лет

02.06.2019 21:02

Спорт
Липецкие «русалки» по-прежнему сильнейшие в стране
#плавание #Анастасия Крапивина #Валерия Ермакова
9
Липецкие «русалки» по-прежнему сильнейшие в стране

02.06.2019 12:45

Спорт
Липецкий хоккеист-«непатриот» может вернуться в Россию
#хоккей #Куликов
4
Липецкий хоккеист-«непатриот» может вернуться в Россию

02.06.2019 08:50

Спорт
Дублеры «Металлурга» пропустили 8 мячей в Волжском
#футбол #«Металлург»
7
Дублеры «Металлурга» пропустили 8 мячей в Волжском

02.06.2019 07:51

Спорт
Экс-игрок «Металлурга» стал героем футбольного Белгорода
#Футбол #"Металлург"
Экс-игрок «Металлурга» стал героем футбольного Белгорода

01.06.2019 17:10

Спорт