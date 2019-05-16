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28 минут назад

Проверки бизнеса заменят инспекционными визитами

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В России могут заменить проверки бизнеса инспекционными визитами, помогающими соблюдать существующие правила, вместо поиска нарушений. Об этом рассказал «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.  

Ведомство уже готовит соответствующие поправки в закон о госконтроле. 

«Инспектор может приехать на объект и, пройдя по помещениям, сделать вывод, что обязательные требования, например, противопожарной безопасности, выполняются: запасные выходы открываются», — сообщил он. 

Отмечается, что при этом контролер сможет прийти внезапно и увидеть, как все работает на самом деле. 

Более того, согласно новым положениям закона, штрафы, за конкретное нарушение не должен быть одинаковым для всех. Если это нарушение не влечет серьезных рисков, штрафы должны быть минимальны. 
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