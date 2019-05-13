Происшествия

сегодня, 16:00

Евгения Уваркина о минировании крупных объектов в Липецке: «Подтверждения опасности нет»

5 1481
#минирование #эвакуация
Евгения Уваркина о минировании крупных объектов в Липецке: «Подтверждения опасности нет»

Руководитель города прокомментировала ситуацию с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.

Руководитель города прокомментировала ситуацию с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.

- Мы полностью контролируем ситуацию. Правоохранительные органы выезжают на все поступившие вызовы, держат руку на пульсе. Подтверждения опасности нет, но всех горожан все равно эвакуировали из зданий, мы не можем рисковать жизнями людей. Все руководители, которые получили уведомления, знают как себя вести, они действуют по инструкциям. Благодаря этому удалось избежать паники среди людей. Дальше ситуацией займутся уже следователи, будет дана соответствующая правовая оценка. Предупредить такие ситуации практически невозможно, но важно делать всё, что в наших силах, чтобы никто не пострадал, - сказала и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.

Сегодня в Липецке эвакуировали посетителей главного и сокольского автовокзалов, касс аэропорта и нескольких торговых центров. Сюда поступили телефонные звонки с сообщением о заложенных взрывных устройствах, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

5 1481
#минирование #эвакуация

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

не он звонил ?

5 минут назад
а акцент какой был , как у Вована ?
ответить

Антисемит

14 минут назад
Это евреи мстят нам за высказывания Уваркиной.
ответить

Ктооооо?

16 минут назад
Какая товаркина?
ответить

Ржу не могу

57 минут назад
Они полностью контролируют ситуацию!!!))) Люди, которые не очень умеют контролировать собственные эмоции и слова!
ответить

Медведь

58 минут назад
Хохлы, поди, балуются...
ответить

Еще в рубрике

Оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято
#эвакуация
Оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято

24 минуты назад

Происшествия
Таксист убил пассажира двумя ударами кулака в голову
#убийство
22
Таксист убил пассажира двумя ударами кулака в голову

56 минут назад

Происшествия
Мужчина чуть не попал под колеса автомобиля
#дтп
9
Мужчина чуть не попал под колеса автомобиля

сегодня, 16:07

Происшествия
В Липецкой области ищут ушедшего из больницы мужчину
#поиск
4
В Липецкой области ищут ушедшего из больницы мужчину

сегодня, 15:43

Происшествия
В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль
#дтп
10
В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль

сегодня, 15:16

Происшествия
В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры
#эвакуация
14
В Липецке эвакуируют вокзалы и крупные торговые центры

сегодня, 14:56

Происшествия