Происшествия
сегодня, 16:00
Евгения Уваркина о минировании крупных объектов в Липецке: «Подтверждения опасности нет»
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Руководитель города прокомментировала ситуацию с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.
Руководитель города прокомментировала ситуацию с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.
- Мы полностью контролируем ситуацию. Правоохранительные органы выезжают на все поступившие вызовы, держат руку на пульсе. Подтверждения опасности нет, но всех горожан все равно эвакуировали из зданий, мы не можем рисковать жизнями людей. Все руководители, которые получили уведомления, знают как себя вести, они действуют по инструкциям. Благодаря этому удалось избежать паники среди людей. Дальше ситуацией займутся уже следователи, будет дана соответствующая правовая оценка. Предупредить такие ситуации практически невозможно, но важно делать всё, что в наших силах, чтобы никто не пострадал, - сказала и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.
Сегодня в Липецке эвакуировали посетителей главного и сокольского автовокзалов, касс аэропорта и нескольких торговых центров. Сюда поступили телефонные звонки с сообщением о заложенных взрывных устройствах, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.
- Мы полностью контролируем ситуацию. Правоохранительные органы выезжают на все поступившие вызовы, держат руку на пульсе. Подтверждения опасности нет, но всех горожан все равно эвакуировали из зданий, мы не можем рисковать жизнями людей. Все руководители, которые получили уведомления, знают как себя вести, они действуют по инструкциям. Благодаря этому удалось избежать паники среди людей. Дальше ситуацией займутся уже следователи, будет дана соответствующая правовая оценка. Предупредить такие ситуации практически невозможно, но важно делать всё, что в наших силах, чтобы никто не пострадал, - сказала и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.
Сегодня в Липецке эвакуировали посетителей главного и сокольского автовокзалов, касс аэропорта и нескольких торговых центров. Сюда поступили телефонные звонки с сообщением о заложенных взрывных устройствах, сообщает пресс-служба мэрии Липецка.
5 1481
не он звонил ?
Антисемит
Ктооооо?
Ржу не могу
Медведь