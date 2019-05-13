В Липецке состоится фестиваль молодежных театров

Посмотреть все спектакли можно будет бесплатно.

Открытый городской фестиваль студенческих и молодежных театров «Авансцена» будет проходить в Липецке с 21 по 25 мая. Он пройдет на базе театрального зала ЛГПУ (Интернациональная,5). Фестиваль посвящен Году театра в России. Молодежные театры Липецка на протяжении пяти дней на сцене будут представлять свои постановки.



21 мая фестиваль откроют артисты театральной студии ТЭМ с работой по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Вечером 22 мая можно будет посетить постановку театра липецкой областной библиотеке на основе пьесы Ивана Вырыпаева «Танец «ДЕЛИ». 23 мая состоится вечер «Лиги чтецов», а 24 мая зрители смогут увидеть спектакль «Тристан и Изольда» театрального коллектива «Лицемер». В его основе - средневековая легенда из цикла сказаний о короле Артуре, рассказывающая о любви рыцаря Тристана и жены корнуэльского короля - прекрасной Изольды. Фестиваль закроет постановка художественного театра ЛГТУ по гоголевскому «Ревизору».



Вход на спектакли бесплатный. Начало в 19:00 ежедневно.