В России

28 минут назад

Лавров заявил о готовности России к визиту экспертов в Керченский пролив

79

Москва готова принять европейских экспертов в Керченском проливе, однако речь не идёт о размещении там наблюдателей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью телеканалу «Звезда» глава МИД отметил, что в декабре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой направить в регион немецких специалистов.

Глава государства дал своё согласие, рассказал Лавров, однако позже, в январе, Берлин выразил желание, чтобы к поездке присоединились французы.

Ещё через некоторое время российской стороне передали концепцию такой поездки, которая вместо одноразовой акции предполагала размещение на постоянной основе некой наблюдательной миссии, связанной с миссией ОБСЕ в Донбассе и с украинцами в её составе, сказал Лавров.

Отвечая на вопрос, сочли ли Берлин и Париж данную ситуацию поводом «зайти, поставить свои корабли», Лавров согласился, отметив при этом, что это «абсолютно бесперспективная история».

«Хотя ответственно заявляю, что если у немцев и французов всё ещё сохраняется интерес посмотреть на то, как всё это происходит, а не полагаться на сплетни, которые распространяет украинская сторона, — милости просим», — добавил он.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что поддерживает идею отправить наблюдателей в район Азовского моря по приглашению Киева, сообщает russian.rt.com

79

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ветеран умер возле больницы из-за нехватки в ней мест
Ветеран умер возле больницы из-за нехватки в ней мест

сегодня, 09:44

В России
В Карелии фура упала в озеро
В Карелии фура упала в озеро

сегодня, 09:14

В России
Режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных мошенников
Режиссер Владимир Меньшов стал жертвой телефонных мошенников

сегодня, 09:07

В России
#пожар
Ребенок выпрыгнул с шестого этажа во время пожара в Новокузнецке

19.04.2019 15:42

В России
#мошенничество
Стало известно о новых способах вымогательства денег у пенсионеров

18.04.2019 17:05

В России
#санкции
Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

18.04.2019 17:04

В России