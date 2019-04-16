Липчане экономили на платных услугах

Впервые за последние годы объем платных услуг жителям Липецкой области остался таким же, как и год назад.

17 024,5 млн. рублей составил в январе-марте объем платных услуг населению Липецкой области — в сопоставимых ценах он остался таким же, как и в первом квартале 2018 года.

Традиционно преобладали услуги жилищно-коммунального хозяйства (39% от общего объема), на бытовые пришлось 14%, телекоммуникационные — 13%, транспортные – 9%, услуги системы образования и медицинские – по 7%.

Всего жители Липецкой области получили бытовых услуг на 2423,6 млн. рублей, что на 2% больше, чем годом ранее. Здесь 26% составили услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, 24% - техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, по 11% - ритуальные услуги и услуги парикмахерских, сообщает Липецкстат.