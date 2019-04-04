Аттракционам тут не место: будущее «Быханова сада» обсудили эксперты

Сегодня в мэрии Липецка прошел второй этап общественного обсуждения концепций реконструкции парка «Быханов сад». На этот раз о будущем парка рассуждали эксперты: архитекторы, общественники, депутаты, представители бизнеса и даже те, кто активно обсуждал Быханов сад в социальных сетях.





Вместе с этим в администрации Липецка считают, что аттракционы из парка надо убирать, а Быханов сад должен стать центром тихого отдыха. Аттракционам же нашли новое место. Уже через две недели в Липецке начнется обсуждение концепции развития городского центра притяжения, который сформируют из единого комплекса Верхнего, Нижнего парка и Набережной. Первый видят центром семейного отдыха с аттракционами, второй — площадкой для развития игровых форм отдыха, а Набережную — зоной для занятий спортом. Мнение о том, что аттракционам не место в Быхановом саду поддержали архитекторы, участвовавшие в сегодняшнем заседании.



Практическую часть встречи открыла социолог Екатерина Ларина. Она подвела итоги исследования проведенного во время первого этапа обсуждения будущего парка: тогда жителей близлежащих к Быханову саду улиц спрашивали, каким они видят парк. Оказалось, что липчане приходят в парк, чтобы отдохнуть, заняться спортом или улучшить свои знания о ботанике и родном крае. Горожане выделили главные проблемы Быханова сада: неухоженность, высокий фоновый шум и то, что там мало развлечений — в парке скучно. Липчане считали необходимым наладить в парке наружное освещение, сделать нормальные туалеты, установить скамейки, обновить входные группы, сохранить и приумножить флору парка (волонтеры-местные жители готовы заняться этим самостоятельно), сделать парк более безопасным и разнообразить формы отдыха: например, открыть пункты проката спортивного инвентаря, поставить уличные тренажеры и соорудить теннисный корт. Липчане считают, что нужно сохранить уникальные скульптуры парка, его главную аллею. Социологи также исследовали комментарии из соцсетей. Сделан вывод о том, что липчанам нужен одновременно и тихий парк-сад, и парк с многообразием видов активного отдыха.



Как сделать все и сразу — придется задуматься проектантам. Кстати, подведены итоги онлайн-голосования за концепции развития Быханова сада. Лидером голосования стало



В ходе экспертного заседания прозвучало множество мнений. Так, представители бизнеса готовы закрыть вновь образуемые торговые площади своими павильонами. Депутат горсовета Евдокия Бычкова предложила бизнесменам скинуться на памятник основателю парка. Ее начинание поддержала руководитель культурного клуба Анна Ярославина: в ходе общественных обсуждений молодежь предлагала вместо спортивных площадок разместить в парке образовательный музей. За образовательный компонент высказалась и директор областного центра событийного туризма Мария Григорьева. Она рассказала, что те 100 000 человек, которые приезжали в 2018 году в Липецк, практически не оставили денег в сфере туризма. А почему? Потому что в Липецке нет ничего такого, что может привлекать внимание туристов. Мария Григорьева предложила создать в парке что-то уникальное и круглогодичное, например, оранжерею. На ней смогут заработать и парк, и туристическая отрасль города. И горожанам будет интересно.



О деньгах говорил и парковед Алексей Тарасов. После увольнения из Нижнего парка он прокатился по 66 паркам России как бизнес-консультант. Что сомнительного видит Алексей Тарасов в концепциях реконструкции Быханова сада? В них не предусмотрена возможность зарабатывать на содержание всей этой красоты. А кто пойдет в парк, если там ни кафе, ни аттракционов? Откуда брать деньги?



Обсуждение пришло к само-собой напрашивающемуся выводу: все и сразу сделать не получится. С одной стороны, парк с его историей, с другой — концепции, в которые постарались уместить все и сразу.



В итоге обсуждение финишировало тем, что … вернулось на старт. Эксперты порекомендовали мэрии внимательнее изучить проекты, не попавшие в онлайн-голосование, то есть вернуться на «нулевой» цикл рассмотрения концепций, и при необходимости провести новые встречи. Но в мэрии уже заявлены жесткие сроки: концепция-победитель должна превратиться в итоговый проект-смету до конца месяца.





Первой слово взяла и.о. мэра Липецка Евгения Уваркина. Она поблагодарила всех принявших участие в обсуждении 31 марта и сразу развеяла опасения высказанные на той встрече . Так, Евгения Уваркина поспешила успокоить всех обративших внимание на вырубку деревьев в парке: под топор и пилу отправили только аварийные и сухие растения, в целом парк не пострадает. Кроме того, и.о. главы города рассказала об уже достигнутой договоренности с предпринимателями, чьи объекты работаю в Быханоовм саду: расположенные там кофейня и развлекательный центр готовы вписать свои помещения в новую стилистику парка. Для обновления павильона «Строитель» уже найден инвестор. В павильоне возможно размещение теннисных кортов, бадминтонных площадок, столов для настольного тенниса. Говорилось и об участке парка, который отдали под энергетическую подстанцию. Евгения Уваркина считает, что этот участок нужно вернуть «Быханову саду», а подстанцию построить в промзоне на улице Тельмана. Кроме того, и.о. мэра надеется, что имеющуюся платную парковку у парка вскоре можно будет сделать бесплатной.Вместе с этим в администрации Липецка считают, что аттракционы из парка надо убирать, а Быханов сад должен стать центром тихого отдыха. Аттракционам же нашли новое место. Уже через две недели в Липецке начнется обсуждение концепции развития городского центра притяжения, который сформируют из единого комплекса Верхнего, Нижнего парка и Набережной. Первый видят центром семейного отдыха с аттракционами, второй — площадкой для развития игровых форм отдыха, а Набережную — зоной для занятий спортом. Мнение о том, что аттракционам не место в Быхановом саду поддержали архитекторы, участвовавшие в сегодняшнем заседании.Практическую часть встречи открыла социолог Екатерина Ларина. Она подвела итоги исследования проведенного во время первого этапа обсуждения будущего парка: тогда жителей близлежащих к Быханову саду улиц спрашивали, каким они видят парк. Оказалось, что липчане приходят в парк, чтобы отдохнуть, заняться спортом или улучшить свои знания о ботанике и родном крае. Горожане выделили главные проблемы Быханова сада: неухоженность, высокий фоновый шум и то, что там мало развлечений — в парке скучно. Липчане считали необходимым наладить в парке наружное освещение, сделать нормальные туалеты, установить скамейки, обновить входные группы, сохранить и приумножить флору парка (волонтеры-местные жители готовы заняться этим самостоятельно), сделать парк более безопасным и разнообразить формы отдыха: например, открыть пункты проката спортивного инвентаря, поставить уличные тренажеры и соорудить теннисный корт. Липчане считают, что нужно сохранить уникальные скульптуры парка, его главную аллею. Социологи также исследовали комментарии из соцсетей. Сделан вывод о том, что липчанам нужен одновременно и тихий парк-сад, и парк с многообразием видов активного отдыха.Как сделать все и сразу — придется задуматься проектантам. Кстати, подведены итоги онлайн-голосования за концепции развития Быханова сада. Лидером голосования стало предложение из Казани (парк чувств), ему немного уступил вариант из Белгорода (гармония дерева, стекла и бетона). Но только ли эти концепции продолжат борьбу? Липецкие архитекторы посетовали на то, что им пришлось знакомится с проектами через интернет, но то, что их мнением на нулевом цикле обсуждения, до народного голосования, никто не поинтересовался. Ни один из четырех проектов не раскрыл душу парка, считают архитекторы. В целом, они пришли к мнению, что Быханову саду нужна не реконструкция, а реставрация: необходимо отталкиваться от истории парка. Быханов сад имеет огромную историю именно как сад, и его архитекторы видят местом тихого отдыха: аллеей лип вдоль улицы Тельмана, отсутствием площадок для спорта и выгула собак, аттракционов. Это мнение — сохранение исторической идентичности — поддержала и.о. начальника управления строительства администрации Липецкой области Наида Исматулаева. Архитектор указала, что в Липецке мало точек туристического осмотра, и в развитии парка нужно делать упор на его историческую уникальность, как истории о меценатстве. Наида Исматулаева уверена, что не нужно брать скальпель и вырезать все то наследие, что Липецку оставила история. Конечно, архитектор понимает горожан, у которых во дворе нет спортивной площадки, или площадки для выгула собак, и они хотят видеть эти объекты в парке. Но парк не должен страдать из-за сделанных ранее градостроительных ошибок, в том числе и из-за строительства подстанции для выросших по периметру Быханова сада высоток. Наида Исматулаева полагает, что нужно смотреть трезво на вещи, не поддаваться эмоциям при выборе концепции и ориентироваться на то, что мы меняем парк на всю его жизнь, а не только на «здесь и сейчас».В ходе экспертного заседания прозвучало множество мнений. Так, представители бизнеса готовы закрыть вновь образуемые торговые площади своими павильонами. Депутат горсовета Евдокия Бычкова предложила бизнесменам скинуться на памятник основателю парка. Ее начинание поддержала руководитель культурного клуба Анна Ярославина: в ходе общественных обсуждений молодежь предлагала вместо спортивных площадок разместить в парке образовательный музей. За образовательный компонент высказалась и директор областного центра событийного туризма Мария Григорьева. Она рассказала, что те 100 000 человек, которые приезжали в 2018 году в Липецк, практически не оставили денег в сфере туризма. А почему? Потому что в Липецке нет ничего такого, что может привлекать внимание туристов. Мария Григорьева предложила создать в парке что-то уникальное и круглогодичное, например, оранжерею. На ней смогут заработать и парк, и туристическая отрасль города. И горожанам будет интересно.О деньгах говорил и парковед Алексей Тарасов. После увольнения из Нижнего парка он прокатился по 66 паркам России как бизнес-консультант. Что сомнительного видит Алексей Тарасов в концепциях реконструкции Быханова сада? В них не предусмотрена возможность зарабатывать на содержание всей этой красоты. А кто пойдет в парк, если там ни кафе, ни аттракционов? Откуда брать деньги?Обсуждение пришло к само-собой напрашивающемуся выводу: все и сразу сделать не получится. С одной стороны, парк с его историей, с другой — концепции, в которые постарались уместить все и сразу.В итоге обсуждение финишировало тем, что … вернулось на старт. Эксперты порекомендовали мэрии внимательнее изучить проекты, не попавшие в онлайн-голосование, то есть вернуться на «нулевой» цикл рассмотрения концепций, и при необходимости провести новые встречи. Но в мэрии уже заявлены жесткие сроки: концепция-победитель должна превратиться в итоговый проект-смету до конца месяца.