Осадки ненадолго покинули Липецкую область

В ближайшие двое суток территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона — осадков не ожидается. 4 апреля пройдут небольшие снег, мокрый снег, днем — с дождем. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 марта от 0 до 2 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 2 и 3 марта от 2 до 4 градусов тепла, что в пределах климатической нормы,4 апреля погода будет умеренно холодной, со среднесуточной температурой от 0 до 2 градусов тепла.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек, местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 5 до 10 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов тепла.

2 апреля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 15 градусов мороза.



