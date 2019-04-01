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Осадки ненадолго покинули Липецкую область

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Осадки ненадолго покинули Липецкую область

В ближайшие двое суток территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона — осадков не ожидается. 4 апреля пройдут небольшие снег, мокрый снег, днем — с дождем. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 марта от 0 до 2 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 2 и 3 марта от 2 до 4 градусов тепла, что в пределах климатической нормы,4 апреля погода будет умеренно холодной, со среднесуточной температурой от 0 до 2 градусов тепла. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек, местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 5 до 10 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов тепла.
2 апреля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 15 градусов мороза.

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Комментарии (3)

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Логика

39 минут назад
29 марта, 2, 3 марта, 4 апреля...так на когда прогноз сделан то?
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липовский

52 минуты назад
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трезвенник

58 минут назад
Перестаньте бухать, март давно закончился, а они прогноз дают!!!
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