Череда удалений в овертайме подвела «Липецк» в четвертом матче серии

Серия возвращается в Липецк.

Завершить без осложнений четвертьфинальную серию Кубка регионов с новомосковским НХК у хоккеистов «Липецка» не получилось. Сегодня в Тульской области в четвертом матче серии наши парни уступили в овертайме – 3:4. Счет в серии сравнялся – 2-2, и победитель будет определен только в заключительном пятом матче, который пройдет в липецком дворце спорта «Звездный» в воскресение, 24 марта.

Хозяева, для которых матч мог стать последним в сезоне, вышли на площадку с реваншистским настроением, и в первом периоде гораздо чаще бросали по нашим воротам. Статистика бросков – 24-15 в пользу НХК, из них в створ – 13-10. Правда, заброшенных шайб до перерыва зрители не увидели.

Зато не успела секундная стрелка сделать полный оборот вокруг циферблата во втором периоде, как счет открыли липчане: с передачи защитника Никиты Пятырева отличился Артем Лобанов, добивший шайбу в сетку с неудобной руки.

Затем у липчан случились два подряд удаления, причем один раз штраф заработал вратарь Александр Шелков. НХК этим не воспользовался, но восстановил забросил ответную шайбу в равных составах: успеха добился Егор Чупров на 32-й минуте. Уже через 40 секунд на скамейку штрафников поехал один из игроков НХК, а еще через минуту розыгрыш «лишнего» увенчался голом Тимура Гатауллина с "пятачка", и «Липецк» вновь оказался впереди.

Но слишком частые удаления продолжали подводить нашу команду. Никита Фирсов и Анатолий Енин оставили нашу команду втроем почти на полторы минуты и Константин Сидорович на 37-й минуте реализовал двойное большинство – 2:2. А до перерыва Павел Пашковский еще и успел вывести свою команду вперед – 3:2.

НХК понимал, что любая неудача для него «смерти подобна», и «рубился» изо всех сил. Тем не менее, лидер атак нашей команды Андрей Мещеряков на 52-й минуте реализовал выход один на один с вратарем – 3:3.

Игра перетекла в 10-минутный овертайм в формате «четыре на четыре». Вскоре судьи зафиксировали обоюдное удаление нашего Лобанова и новомосковского хоккеиста Даниила Дмитриева – команды перешли на игру «три в три». В этом сложной ситуации «Липецк» допустил … нарушение численного состава: матч продолжился в виде «четыре против троих».

Вскоре на лавке штрафников собралось уже три наших игрока: к оштрафованным присоединился Никита Фирсов, и липчанам пришлось играть втроем против пятерых игроков НХК. В итоге Егор Чупров сделал расчетливую передачу на Илью Трофимова, перед которым освободился угол ворот. Последовал бросок и – 4:3.

Трофимова организаторы матча назвали лучшим игроком в составе хозяев, а у липчан такого признания удостоился Андрей Мещеряков.

Как говорится, обидно, досадно, но лучше побыстрее выкинуть переживания из головы. В воскресение хоккеистов ждет тяжелейших решающий матч, а болельщиков – великолепное зрелище.



НХК - МХК "Липецк" - 4:3 от (0:0, 3:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: Лобанов (Пятырев), 20:56 (0:1). Чупров (Пашковский, И.Трофимов), 31:17 (1:1). Гатауллин (Евтеев, Енин), 33:52 (1:2-бол.). Сидорович (Жеребкин, Мирошниченко), 36:11 (2:2-бол.). Пашковский (И.Трофимов), 38:49 (3:2). Мещеряков (Валеев, Лобанов), 51:51 (3:3). И.Трофимов (Чупров), 66:02 (4:3-бол.).

Штраф: 6 (Капкин-2, Жеребкин-2, Дан.Дмитриев-2) - 18 (И.Попов-2, Шелков-2, Ковальский-2, Фирсов-4, Енин-2, Лобанов-4, команда-2).

Вратари: Сироткин - Шелков.

Броски: 43 (13+15+9+6) - 36 (10+13+10+3). Вбрасывания: 58 - 34.

Судьи П.Купцов (Рязань), П.Пестов (Электросталь), А.Ионов (Москва), В.Савельев (Можайск).

21 марта. Новомосковск. ЛД Юбилейный. 700 зрителей.