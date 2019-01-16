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«Самоделкины» балконы называют причиной потопа в пятиэтажке

13 1800
#балкон #потоп #сосульки
2
«Самоделкины» балконы называют причиной потопа в пятиэтажке

В доме залило кухни по всему стояку.

В редакцию GOROD48 обратился жилец дома №42/2 по улице Космонавтов Александр. Липчанин пожаловался на бездействие управляющей компании: в пятиэтажке по всему среднему стоянку затопило кухни. Вода заняла треть помещений.

- В прошлую пятницу у нас на крыше чистили наледь и сосульки. Видимо, коммунальщики там что-то повредили, и нам полило в кухни. Сразу позвонили в ЖЭК: прибегали слесарь и девочка, но проблему не решили. Льет до сих пор, - рассказывает Александр. - Ущерб мы пока не оценивали.

А вот в УК «Комфорт Л» не связывают работу на кровле с потопом на кухнях. По мнению коммунальщиков, в ситуации виновны владельцы балконов, которые они  заказывали у непонятных контор и ставили по своей инициативе. Управляющие компании не имеют права работать с такими объектами, это — частная собственность, а не общедомовое имущество. Работать на таких «самоделкиных» балконах опасно, да и накладно, если вся эта хлипкая конструкция рухнет.

- Управляющая компания, нанятая нами техника и промышленные альпинисты, имеют право работать только по кромке кровли. Если мы начнем чистить балконы пятых этажей, где часто висят метровые сосульки, то эта наледь может предсказуемо спикировать вниз — разбить имущество у дома или другие балконы, - описывают ситуацию в УК «Комфорт Л». - Кроме того, в большинстве случаев балконы крайних этажей — крайне ненадежные конструкции. Представьте, если на его козырьке образовалась льдина килограмм под 300, да и еще на него встанет альпинист — все это рухнет, балкон просто сложится. И с кого спросит собственник? Правильно, с нас…

По словам специалистов УК «Комфорт Л» именно чудо-балконы — причина потопа в кухнях и квартирах. Так как изначально балконы были сделаны кое-как и, чаще всего, без утепления, на их козырьках образуется наледь. С приходом потепления она начинает таять, и по стыкам вода уходит к соседям этажом ниже. Так что жильцам стоит спрашивать возмещения ущерба с сэкономивших на балконах соседях. Именно на них лежит обязанность содержать свое — часто неузаконенное — имущество, то есть чистить козырек и не допускать образования снежных шапок или наледи.

- Владельцам таких балконов мы предлагаем два варианта решения возникающей из года в год проблемы — или утеплить балкон и сделать его по уму, или демонтировать, - рекомендуют в управляющей компании. - Конечно, мы ведем разъяснительную работу с собственниками помещений, но принудить их начать решать их же проблемы мы не в силах.

В УК «Комфорт» добавили, что в отличие от балконов, управляющие компании обязаны чистить от наледи козырьки лоджий. Эти плиты — надежный конструктив дома, общего имущества. И в таких жилых здания никогда не возникает проблем как в доме №42/2 по Космонавтов.
13 1800
#балкон #потоп #сосульки
2

Комментарии (13)

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Рукожопая УК

39 секунд назад
ха, Приходи, берём без конкурса.А тупых инженеров нет на подхвате?
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Рукожопая УК

2 минуты назад
Приходи, берём без конкурса.А тупых инженеров нет на подхвате?
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Спокойствие! Главное спокойствие!

3 минуты назад
Я строитель с 35-ним стажем и скажу Вам что в словах специалистов УК есть доля правды. За мою жизнь по причине "околачивания льда" была 4-е случая когда мастера и прорабы получали реальные сроки, Первый случай на ЦХПус в 79-ом году: шит, на котором стоял рабочий, выскользнул из под ног и пошёл в низ ( высота около 20-ти метров) и при падении попал в женщину которая стояла внизу в оцеплении. Женщина стала инвалидом - мастер получил три года! Другой случай: сосуля пошла колом в низ и попала рабочему в живот пробив брюшину, рабочий- инвалид, прорабу - судимость! Третий случай - сосуля рикошетит от шеста и впивается в глазницу рабочего - инвалид, мастеру - суд и оплата алиментов детям пострадавшего рабочего! У прокуратуры один ответ _ НЕТ МЕТОДИКИ или УЗАКОНЕНОГО ПОРЯДКА , БЕЗОПАСНОГО СНЯТИЯ НАЛЕДЕЙ с балконов и кровель. Это строительная рулетка! Даже верхолазы и акробаты - знают как держаться на высоте, но понятия не имеют КАК БЕЗОПАСНО СНЯТЬ ЛЁД со ОСТЕКЛЁННОГО БАЛКОНА!
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ха

7 минут назад
Устроюсь на работу в УК, умею курить-пить-ругаться матом, руки из попы... Жду предложений....
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Прохожий

16 минут назад
1, размеры балконов, а соответственно их крыш вполне допускают их очистку без "посещения" их человеком, был бы соответствующий инвентарь. А что касаемо Квадры, то мне тоже не понятно зачем они так топят, но перетоп в квартирах это вина только УК, т.к. в каждомдоме есть элеваторная где слесарь должен вручную отрегулировать температурный режим воды, подаваемый на отопление, но эти долбослесари во—первых не знают как, а во—вторых не умеют и не хотят работать.
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1

24 минуты назад
Справедливый, альпинисту, если он работает с крыши, а не с вышки, придется наступать на кровлю. Бывают кровли не предназначенные для "посещения" человеком (все данные в проектной документации). УК должна была принять решение в таком случае о вызове спецтехники, но это дорого, поэтому чистили как получилось. "Экономия", как есть. А в общем смысле, появление сосулек - проблема связанная с "перетопом" верхних этажей и чердаков компанией квадра. Люди открывают окна, фрамуги для "сброса" высокой температуры в помещении, но никто не думает о том, что из-за разницы температур уличного воздуха и воздуха в квартире появляются сосульки. И проблема эта массовая и как ее решать не знает никто. Вернее знают, но денег на это нет.
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Ник

26 минут назад
Как может влиять балкон на протечку, если он находится на расстоянии около трёх метров от этой протечки???
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Жаба

27 минут назад
Эта статья еще раз доказывает, что в УК понабрали неграмотных колхозников, которые привыкли в своих свинарниках ховроньями командывать. Это с каких пор УК не отвечают за балконы??? И почему это облицовка и остекление балконов являются балконом, а также для чего альпинисту становиться на крышу верхних балконов? Все гораздо проще, эти колхозники развалили и пропили свои колхозы, а теперь здесь дармоедничают...
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1

40 минут назад
УК забывает главный нюанс, на момент приемки дома на обслуживание, конструкции уже присутствовали на объекте. соответственно они несут полную ответственность за сохранение имущества. Думаю, в суде они проиграют тяжбу. Но надо изучать документы. Поэтому жильцам к юристу и писать исковые. Как-то так.
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Справедливый

47 минут назад
А зачем альпинисту наступать на крышу балкона ? Он может просто висеть .
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