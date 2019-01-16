«Самоделкины» балконы называют причиной потопа в пятиэтажке

В доме залило кухни по всему стояку.

В редакцию GOROD48 обратился жилец дома №42/2 по улице Космонавтов Александр. Липчанин пожаловался на бездействие управляющей компании: в пятиэтажке по всему среднему стоянку затопило кухни. Вода заняла треть помещений.



- В прошлую пятницу у нас на крыше чистили наледь и сосульки. Видимо, коммунальщики там что-то повредили, и нам полило в кухни. Сразу позвонили в ЖЭК: прибегали слесарь и девочка, но проблему не решили. Льет до сих пор, - рассказывает Александр. - Ущерб мы пока не оценивали.



А вот в УК «Комфорт Л» не связывают работу на кровле с потопом на кухнях. По мнению коммунальщиков, в ситуации виновны владельцы балконов, которые они заказывали у непонятных контор и ставили по своей инициативе. Управляющие компании не имеют права работать с такими объектами, это — частная собственность, а не общедомовое имущество. Работать на таких «самоделкиных» балконах опасно, да и накладно, если вся эта хлипкая конструкция рухнет.



- Управляющая компания, нанятая нами техника и промышленные альпинисты, имеют право работать только по кромке кровли. Если мы начнем чистить балконы пятых этажей, где часто висят метровые сосульки, то эта наледь может предсказуемо спикировать вниз — разбить имущество у дома или другие балконы, - описывают ситуацию в УК «Комфорт Л». - Кроме того, в большинстве случаев балконы крайних этажей — крайне ненадежные конструкции. Представьте, если на его козырьке образовалась льдина килограмм под 300, да и еще на него встанет альпинист — все это рухнет, балкон просто сложится. И с кого спросит собственник? Правильно, с нас…



По словам специалистов УК «Комфорт Л» именно чудо-балконы — причина потопа в кухнях и квартирах. Так как изначально балконы были сделаны кое-как и, чаще всего, без утепления, на их козырьках образуется наледь. С приходом потепления она начинает таять, и по стыкам вода уходит к соседям этажом ниже. Так что жильцам стоит спрашивать возмещения ущерба с сэкономивших на балконах соседях. Именно на них лежит обязанность содержать свое — часто неузаконенное — имущество, то есть чистить козырек и не допускать образования снежных шапок или наледи.



- Владельцам таких балконов мы предлагаем два варианта решения возникающей из года в год проблемы — или утеплить балкон и сделать его по уму, или демонтировать, - рекомендуют в управляющей компании. - Конечно, мы ведем разъяснительную работу с собственниками помещений, но принудить их начать решать их же проблемы мы не в силах.



В УК «Комфорт» добавили, что в отличие от балконов, управляющие компании обязаны чистить от наледи козырьки лоджий. Эти плиты — надежный конструктив дома, общего имущества. И в таких жилых здания никогда не возникает проблем как в доме №42/2 по Космонавтов.