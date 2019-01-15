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сегодня, 15:51

Хоккейная коробка на теплотрассе стоит до сих пор

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#хоккейная коробка
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Хоккейная коробка на теплотрассе стоит до сих пор

Жители Ниженки обращаются к врио губернатора Игорю Артамонову с просьбой помочь решить
многолетнюю проблему.

Два года назад GOROD48  рассказал о проблеме жителей нескольких домов-пятиэтажек по улицам Чапаева и Студеновская.

Тридцать с лишним лет стояла хоккейная коробка во дворе домов по улице Студеновская, 20, Чапаева, 2 и 4 и радовала местную детвору. Летом дети играли в ней в футбол, и баскетбол, зимой гоняли в хоккей. 

Но несколько лет назад жильцы дома по улице Кольцевой, по плану межевания установили забор, и коробку пришлось отодвигать, чтобы между ней и забором был проход. И все бы ничего, но во время морозов выяснилось, что четверть коробки не замерзает - под ее новой частью оказалась теплотрасса. С тех пор в коробке зимняя спортивная жизнь замерла. 

После публикации двухлетней давности, по словам местных жителей, во двор нагрянула целая комиссия из мэрии и МБУ «Спортивный город», она признала наличие проблемы, липчанам пообещали сделать специальное покрытие коробки, чтобы  изолировать теплотрассу, и лед не таял. Но все про все пообещали выделить миллион рублей. Но и честно признались, что в бюджете 2016 года на это денег не заложено. Пообещали внести эту сумму в бюджет 2017 года. Но ни в 2017-м, ни в 2018-м этого сделано было.

Сегодня во дворе дома состоялось собрание жильцов,  были собраны более 200 подписей под обращением к врио губернатора Игорю Артамонову, чтобы он помог вернуть  спорт в их двор. Обращение отнесли в приемную врио.


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#хоккейная коробка
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Комментарии (4)

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Завсегдатай ДРОВ

6 минут назад
Пойдемте лучше в дровах посидим, покричим
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Алкан с ЛТЗ

21 минуту назад
Да кто там играет?? На Ниженке одни алкаши!
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Соковых

36 минут назад
за это тепло платят жители , и меня такие теплотрассы устраивают.
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Фокс

57 минут назад
Вот * барин, барин вас рассудит, барин сам увидит, что плоха коробка и велит исправить, к Пасхе, не забудет
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