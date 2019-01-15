Общество
сегодня, 15:51
Хоккейная коробка на теплотрассе стоит до сих пор
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Жители Ниженки обращаются к врио губернатора Игорю Артамонову с просьбой помочь решить
многолетнюю проблему.
Два года назад GOROD48 рассказал о проблеме жителей нескольких домов-пятиэтажек по улицам Чапаева и Студеновская.
Тридцать с лишним лет стояла хоккейная коробка во дворе домов по улице Студеновская, 20, Чапаева, 2 и 4 и радовала местную детвору. Летом дети играли в ней в футбол, и баскетбол, зимой гоняли в хоккей.
Но несколько лет назад жильцы дома по улице Кольцевой, по плану межевания установили забор, и коробку пришлось отодвигать, чтобы между ней и забором был проход. И все бы ничего, но во время морозов выяснилось, что четверть коробки не замерзает - под ее новой частью оказалась теплотрасса. С тех пор в коробке зимняя спортивная жизнь замерла.
После публикации двухлетней давности, по словам местных жителей, во двор нагрянула целая комиссия из мэрии и МБУ «Спортивный город», она признала наличие проблемы, липчанам пообещали сделать специальное покрытие коробки, чтобы изолировать теплотрассу, и лед не таял. Но все про все пообещали выделить миллион рублей. Но и честно признались, что в бюджете 2016 года на это денег не заложено. Пообещали внести эту сумму в бюджет 2017 года. Но ни в 2017-м, ни в 2018-м этого сделано было.
Сегодня во дворе дома состоялось собрание жильцов, были собраны более 200 подписей под обращением к врио губернатора Игорю Артамонову, чтобы он помог вернуть спорт в их двор. Обращение отнесли в приемную врио.
Тридцать с лишним лет стояла хоккейная коробка во дворе домов по улице Студеновская, 20, Чапаева, 2 и 4 и радовала местную детвору. Летом дети играли в ней в футбол, и баскетбол, зимой гоняли в хоккей.
Но несколько лет назад жильцы дома по улице Кольцевой, по плану межевания установили забор, и коробку пришлось отодвигать, чтобы между ней и забором был проход. И все бы ничего, но во время морозов выяснилось, что четверть коробки не замерзает - под ее новой частью оказалась теплотрасса. С тех пор в коробке зимняя спортивная жизнь замерла.
После публикации двухлетней давности, по словам местных жителей, во двор нагрянула целая комиссия из мэрии и МБУ «Спортивный город», она признала наличие проблемы, липчанам пообещали сделать специальное покрытие коробки, чтобы изолировать теплотрассу, и лед не таял. Но все про все пообещали выделить миллион рублей. Но и честно признались, что в бюджете 2016 года на это денег не заложено. Пообещали внести эту сумму в бюджет 2017 года. Но ни в 2017-м, ни в 2018-м этого сделано было.
Сегодня во дворе дома состоялось собрание жильцов, были собраны более 200 подписей под обращением к врио губернатора Игорю Артамонову, чтобы он помог вернуть спорт в их двор. Обращение отнесли в приемную врио.
4 1053
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