Троллей и фей увидели юные липчане в новогоднем путешествии с органом

Праздничный концерт в Доме музыки преподнёс детям немало сюрпризов.

Липецкий органный зал вновь принял гастролеров - впервые в нашем городе на органе играли дуэтом. Пара органистов - Денис Маханьков и Дина Ихина - представили для маленьких липчан новогоднюю программу, задуманную как музыкальное путешествие по разным странам. Мелодии сопровождал видеоряд на больших экранах. Под музыку Баха дети увидели Кёльнский собор, под «Пера Гюнта» Грига - маленького зеленого тролля, а под «Щелкунчика» Чайковского - фею Драже.