ПозиTиV
сегодня, 11:08
Троллей и фей увидели юные липчане в новогоднем путешествии с органом
Праздничный концерт в Доме музыки преподнёс детям немало сюрпризов.
Липецкий органный зал вновь принял гастролеров - впервые в нашем городе на органе играли дуэтом. Пара органистов - Денис Маханьков и Дина Ихина - представили для маленьких липчан новогоднюю программу, задуманную как музыкальное путешествие по разным странам. Мелодии сопровождал видеоряд на больших экранах. Под музыку Баха дети увидели Кёльнский собор, под «Пера Гюнта» Грига - маленького зеленого тролля, а под «Щелкунчика» Чайковского - фею Драже.
тото
И что же они принимают то???