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сегодня, 11:08

Троллей и фей увидели юные липчане в новогоднем путешествии с органом

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#Я могу #
Троллей и фей увидели юные липчане в новогоднем путешествии с органом

Праздничный концерт в Доме музыки преподнёс детям немало сюрпризов.

Липецкий органный зал вновь принял гастролеров - впервые в нашем городе на органе играли дуэтом. Пара органистов - Денис Маханьков и Дина Ихина - представили для маленьких липчан новогоднюю программу, задуманную как музыкальное путешествие по разным странам. Мелодии сопровождал видеоряд на больших экранах. Под музыку Баха дети увидели Кёльнский собор, под «Пера Гюнта» Грига - маленького зеленого тролля, а под «Щелкунчика» Чайковского - фею Драже.
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#Я могу #

Комментарии (2)

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тото

51 минуту назад
Классная музыка,мелодика вообще класс.Жаль что Баха не играли на концерте.
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И что же они принимают то???

сегодня, 11:40
Видят троллей, фей и гуляют с Органом!!!отсеченным...
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