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сегодня, 12:07
Эксперты назвали лучшие салатные майонезы
Росконтроль проверил «Провансаль».
В канун новогодних праздников эксперты «Росконтроля» проверили качество отечественного майонеза, который представлен на прилавках российских магазинов. Внимание исследователей привлекли восемь марок провансаля. Между собой по 50 параметрам соревновалась продукция компаний «СКИТ», «Ряба», «Просто», «Слобода», «Московский провансаль», «Каждый день», «Вкуснотека» и «Подворье».
- Все проверенные образцы сделаны по ГОСТу. И он не запрещает использование консервантов в майонезе. Тем не менее, с точки зрения здорового питания лучше выбирать продукцию без консервантов и с минимальным количеством добавок. Тем более, что использование современных технологий и асептической упаковки позволяет без них обойтись, - считает Дамир Ярлушкин, консультант экспертного центра Союза потребителей, Росконтроль.
Самым лучшим был признан майонез «Домашний Провансаль» марки «Подворье». Он получил «зеленую» оценку, так как соответствовал требованиям безопасности, а также содержал яичный желток. При этом именно «Подворье» является самым дорогим майонезом среди всех марок
- Все проверенные образцы сделаны по ГОСТу. И он не запрещает использование консервантов в майонезе. Тем не менее, с точки зрения здорового питания лучше выбирать продукцию без консервантов и с минимальным количеством добавок. Тем более, что использование современных технологий и асептической упаковки позволяет без них обойтись, - считает Дамир Ярлушкин, консультант экспертного центра Союза потребителей, Росконтроль.
Самым лучшим был признан майонез «Домашний Провансаль» марки «Подворье». Он получил «зеленую» оценку, так как соответствовал требованиям безопасности, а также содержал яичный желток. При этом именно «Подворье» является самым дорогим майонезом среди всех марок