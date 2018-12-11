Белый тигр, черные пояса и путевки в большой спорт (ФОТО)

Одним из самых массовых спортивных событий года в Липецкой области стал Фестиваль каратэ, который во дворце спорта «Молодежный» собрал более 500 участников.







Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, среди участников преобладали новички, для многих эти соревнования стали первыми в жизни.

- Первые соревнования памятны всегда для любого спортсмена. Сколько бы лет ни прошло, свой первый старт мало кто забывает, - отметил Смыков, - Поэтому можно сказать, что сегодня мы даем ребятам путевку в большой спорт.







Юные участники провели по два-три боя. И сразу почувствовали на себе, что каратэ - это не просто, но очень увлекательно.







Среди юных участников нашлись и дети известных в липецком спорте людей. Так, в своей весовой и возрастной категории первое место занял Федор Чернышов, сын лидера атак футбольного «Металлурга» Сергея Чернышова.







Отец и сын Чернышовы. Спортивная династия теперь представлена и в каратэ.



А напутствовали молодежь перед началом соревнований признанные мастера. На глазах восхищенной детворы двум воспитанникам федерации синкекусинкай вручили заслуженные черные пояса и документы о присвоении мастерской степени 1-го дана.







Счастливчиками стали Николай Ардашев и Виктория Кудоярова. Виктория в сентябре этого года достойно постояла за честь России в XXXII открытом чемпионате Европы, где завоевала «бронзовую» медаль.







На черные пояса новоиспеченные мастера сдавали в Воронежской области, причем экзамены у них принимал настоящий японский мастер 7-го дана Кейджи Самтэй.







Вручение черных поясов, а также показательные выступления сильнейших спортсменов федерации были призваны показать начинающим спортсменам, чего они могут добиться в будущем. И надо думать, у многих после этого загорелись глаза.







Тем более что без подарка не ушел никто: абсолютно всем (!) юным спортсменам вручили новогодние наборы конфет.







Восторг у детворы вызвал и маскот и маскот федерации синкекусинкай - тигр, с которым сфотографировались сотни ребят и взрослых. Клуб синкекусинкай в Липецке год назад получил название «Белый тигр», хотя успешно работает уже много лет и является одним из самых массовых в Липецкой области.







Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Липецкой области.