сегодня, 16:59
Белый тигр, черные пояса и путевки в большой спорт (ФОТО)
Фестиваль каратэ в «Молодежном» собрал более 500 юных участников.
- Первые соревнования памятны всегда для любого спортсмена. Сколько бы лет ни прошло, свой первый старт мало кто забывает, - отметил Смыков, - Поэтому можно сказать, что сегодня мы даем ребятам путевку в большой спорт.
Юные участники провели по два-три боя. И сразу почувствовали на себе, что каратэ - это не просто, но очень увлекательно.
Среди юных участников нашлись и дети известных в липецком спорте людей. Так, в своей весовой и возрастной категории первое место занял Федор Чернышов, сын лидера атак футбольного «Металлурга» Сергея Чернышова.
Отец и сын Чернышовы. Спортивная династия теперь представлена и в каратэ.
А напутствовали молодежь перед началом соревнований признанные мастера. На глазах восхищенной детворы двум воспитанникам федерации синкекусинкай вручили заслуженные черные пояса и документы о присвоении мастерской степени 1-го дана.
Счастливчиками стали Николай Ардашев и Виктория Кудоярова. Виктория в сентябре этого года достойно постояла за честь России в XXXII открытом чемпионате Европы, где завоевала «бронзовую» медаль.
На черные пояса новоиспеченные мастера сдавали в Воронежской области, причем экзамены у них принимал настоящий японский мастер 7-го дана Кейджи Самтэй.
Вручение черных поясов, а также показательные выступления сильнейших спортсменов федерации были призваны показать начинающим спортсменам, чего они могут добиться в будущем. И надо думать, у многих после этого загорелись глаза.
Тем более что без подарка не ушел никто: абсолютно всем (!) юным спортсменам вручили новогодние наборы конфет.
Восторг у детворы вызвал и маскот и маскот федерации синкекусинкай - тигр, с которым сфотографировались сотни ребят и взрослых. Клуб синкекусинкай в Липецке год назад получил название «Белый тигр», хотя успешно работает уже много лет и является одним из самых массовых в Липецкой области.
Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Липецкой области.
Отец
Патриот