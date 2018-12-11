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Белый тигр, черные пояса и путевки в большой спорт (ФОТО)

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#Каратэ #синкекусинкай #фестиваль #Новый Год #подарки #массовость
Белый тигр, черные пояса и путевки в большой спорт (ФОТО)

Фестиваль каратэ в «Молодежном» собрал более 500 юных участников.

Одним из самых массовых спортивных событий года в Липецкой области стал Фестиваль каратэ, который во дворце спорта «Молодежный» собрал более 500 участников.

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Как рассказал GOROD48 президент липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, среди участников преобладали новички, для многих эти соревнования стали первыми в жизни.

- Первые соревнования памятны всегда для любого спортсмена. Сколько бы лет ни прошло, свой первый старт мало кто забывает, - отметил Смыков, - Поэтому можно сказать, что сегодня мы даем ребятам путевку в большой спорт.

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Юные участники провели по два-три боя. И сразу почувствовали на себе, что каратэ - это не просто, но очень увлекательно.

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Среди юных участников нашлись и дети известных в липецком спорте людей. Так, в своей весовой и возрастной категории первое место занял Федор Чернышов, сын лидера атак футбольного «Металлурга» Сергея Чернышова.

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Отец и сын Чернышовы. Спортивная династия теперь представлена и в каратэ.

А напутствовали молодежь перед началом соревнований признанные мастера. На глазах восхищенной детворы двум воспитанникам федерации синкекусинкай вручили заслуженные черные пояса и документы о присвоении мастерской степени 1-го дана.

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Счастливчиками стали Николай Ардашев и Виктория Кудоярова. Виктория в сентябре этого года достойно постояла за честь России в XXXII открытом чемпионате Европы, где завоевала «бронзовую» медаль.

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На черные пояса новоиспеченные мастера сдавали в Воронежской области, причем экзамены у них принимал настоящий японский мастер 7-го дана Кейджи Самтэй.

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Вручение черных поясов, а также показательные выступления сильнейших спортсменов федерации были призваны показать начинающим спортсменам, чего они могут добиться в будущем. И надо думать, у многих после этого загорелись глаза.

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Тем более что без подарка не ушел никто: абсолютно всем (!) юным спортсменам вручили новогодние наборы конфет.

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Восторг у детворы вызвал и маскот и маскот федерации синкекусинкай - тигр, с которым сфотографировались сотни ребят и взрослых. Клуб синкекусинкай в Липецке год назад получил название «Белый тигр», хотя успешно работает уже много лет и является одним из самых массовых в Липецкой области.

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Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Липецкой области.

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#Каратэ #синкекусинкай #фестиваль #Новый Год #подарки #массовость

Комментарии (2)

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Отец

28 минут назад
Красавчики дай бог вам здоровья
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Патриот

56 минут назад
Гордимся нашими спортсменами! Будем надеяться на развитие спорта в Липецкой области, благодаря усилиям ВРИО.
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