В Иркутской области ребенок погиб на морозе

Шестилетний ребенок замерз насмерть в Иркутской области, пока его родители помогали тушить пожар в местной школе. Об этом рассказали в правоохранительных органах. Трагедия произошла в селе Верхний Кукут ночью 5 декабря.





По информации пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Специалисты устанавливают обстоятельства трагедии. По предварительным данным, родители мальчика ушли тушить пожар, который произошел в одной из школ Эхирит-Булагатского района. Ребенка оставили дома вместе со старшей сестрой, предварительно заперев дверь. Утром тело мальчика обнаружили на улице.



"Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении ведомства.



Следователями установлено, что семья на учетах в ПДН не состояла, характеризуется положительно. 6-летний мальчик насмерть замерз в Эхирит-Булагатском районе Приангарья в ночь на 5 декабря. Утром тело мальчика без видимых телесных повреждений обнаружили примерно в 300 метрах от дома дедушки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia По информации пресс-службы СУ СКР по Иркутской области, на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Специалисты устанавливают обстоятельства трагедии. По предварительным данным, родители мальчика ушли тушить пожар, который произошел в одной из школ Эхирит-Булагатского района. Ребенка оставили дома вместе со старшей сестрой, предварительно заперев дверь. Утром тело мальчика обнаружили на улице."Точную причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении ведомства.Следователями установлено, что семья на учетах в ПДН не состояла, характеризуется положительно.