Общество
сегодня, 13:03
В Липецке в декабре будут сеять газон
Завершаются работы по благоустройству «Дубовой рощи».
Оказывается, в Липецке зимой можно не только укладывать тротуарную плитку ( ситуация на улице Пушкина), но и заниматься севом травы. Доказательство — тендер управления главного смотрителя Липецка. В декабре этого года подрядчик должен засеять газон «Дубовой рощи» в микрорайоне «Университетский».
Закупка уже завершена. На конкурс поступила всего одна заявка. За сев травы в снег решился взяться «Зеленхоз». Свои услуги муниципальное предприятие оценило в 277 322 рубля. Работы по севу газона должны начаться в ближайшее время и завершиться до 20 декабря. Специалистам «Зеленхоза» предстоит завезти в рощу чернозем и засеять газон площадью в 2 167 квадратных метров семенами трав. Это многолетний райграс, итальянский райграс и овсяница.
Известно, что райграс стоит сеять в период с ранней зимы до октября. Даже если к весне 2019 года в «Дубовой роще» ничего не взойдет, управление главного смотрителя не останется в накладе. Гарантия на работы составляет 12 месяцев, в течение этого срока подрядчик за свой счет должен исправлять все огрехи.
Рекреационная зона «Дубовая роща» - проект «парковой пятилетки». Ее открыли в конце лета 2018 года у микрорайона «Университетский». Протяженность зоны семейного отдыха составляет порядка 160 метров. В сквере обустроены цветники, проложены пешеходные дорожки, сеть которых замыкает символ областного центра – липа, высаженная в оригинально оформленную клумбу.
PS: в управлении главного смотрителя Липецка тендер на зимний сев комментировать отказались.
Закупка уже завершена. На конкурс поступила всего одна заявка. За сев травы в снег решился взяться «Зеленхоз». Свои услуги муниципальное предприятие оценило в 277 322 рубля. Работы по севу газона должны начаться в ближайшее время и завершиться до 20 декабря. Специалистам «Зеленхоза» предстоит завезти в рощу чернозем и засеять газон площадью в 2 167 квадратных метров семенами трав. Это многолетний райграс, итальянский райграс и овсяница.
Известно, что райграс стоит сеять в период с ранней зимы до октября. Даже если к весне 2019 года в «Дубовой роще» ничего не взойдет, управление главного смотрителя не останется в накладе. Гарантия на работы составляет 12 месяцев, в течение этого срока подрядчик за свой счет должен исправлять все огрехи.
Рекреационная зона «Дубовая роща» - проект «парковой пятилетки». Ее открыли в конце лета 2018 года у микрорайона «Университетский». Протяженность зоны семейного отдыха составляет порядка 160 метров. В сквере обустроены цветники, проложены пешеходные дорожки, сеть которых замыкает символ областного центра – липа, высаженная в оригинально оформленную клумбу.
PS: в управлении главного смотрителя Липецка тендер на зимний сев комментировать отказались.
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