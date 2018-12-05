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В Липецке в декабре будут сеять газон

10 536
#благоустройство #тендер
В Липецке в декабре будут сеять газон

Завершаются работы по благоустройству «Дубовой рощи».

Оказывается, в Липецке зимой можно не только укладывать тротуарную плитку ( ситуация на улице Пушкина), но и заниматься севом травы. Доказательство — тендер управления главного смотрителя Липецка. В декабре этого года подрядчик должен засеять газон «Дубовой рощи» в микрорайоне «Университетский».

Закупка уже завершена. На конкурс поступила всего одна заявка. За сев травы в снег решился взяться «Зеленхоз». Свои услуги муниципальное предприятие оценило в 277 322 рубля. Работы по севу газона должны начаться в ближайшее время и завершиться до 20 декабря. Специалистам «Зеленхоза» предстоит завезти в рощу чернозем и засеять газон площадью в 2 167 квадратных метров семенами трав. Это многолетний райграс, итальянский райграс и овсяница.

Известно, что райграс стоит сеять в период с ранней зимы до октября. Даже если к весне 2019 года в «Дубовой роще» ничего не взойдет, управление главного смотрителя не останется в накладе. Гарантия на работы составляет 12 месяцев, в течение этого срока подрядчик за свой счет должен исправлять все огрехи.

Рекреационная зона «Дубовая роща» - проект «парковой пятилетки». Ее открыли в конце лета 2018 года у микрорайона «Университетский». Протяженность зоны семейного отдыха составляет порядка 160 метров. В сквере обустроены цветники, проложены пешеходные дорожки, сеть которых замыкает символ областного центра – липа, высаженная в оригинально оформленную клумбу.

PS: в управлении главного смотрителя Липецка тендер на зимний сев комментировать отказались.
10 536
#благоустройство #тендер

Комментарии (10)

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59 секунд назад
Написано, что газон можно сеять с ранней зимы по октябрь. В ноябре нельзя было, а вот с декабря по октябрь: пожалуйста!
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WWW

1 минуту назад
А в январе как обычно асфальт... научились зарабатывать на черни (которая мало зарабатывает)...
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Калдырь

5 минут назад
Кому то срочно понадобились деньги. Тендер состоялся деньги поделили. Никто ничего делать не будет. А вот придет весна тогда Зеленхоз типа пересеит траву.
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С буквой

6 минут назад
Без буквы Р, сеит разумное, доброе, вечное (Н. А. Некрасова «Сеятелям»)
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Реал

8 минут назад
"Протяженность зоны семейного отдыха составляет порядка 160 метров" Серьёзно?
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Без буквы Р

13 минут назад
А чем это работник Зеленхоза занимается на клумбе.Так это, он сеит.Как сеит ?На улице мороз и снег ,а он сеит.Я же вам говорю он сеит.
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Умнее самого умного

14 минут назад
А ещё одуванчики не забудьте посеять/высадить! Чтобы было на что средства "направлять" весной-летом будущего года! Борьба с одуванами - на первом месте!
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Самый умный

17 минут назад
и фонтан...фонтаном завершить благоустройство.
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А я умнее

19 минут назад
Умный, а потом бордюрчиками облагородить и асфальтом закатать
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Умный

21 минуту назад
Плитку уложили, теперь поверх можно и газон посеять
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