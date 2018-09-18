Жители села остались без автобуса для подвоза малышей в детский сад

Транспорт детям не положен – говорят в управлении образования и науки Липецкой области.

Большая группа родителей из села Пушкино Добринского района на днях обратилась в общественную организацию «Гражданский контроль» с просьбой о помощи.

«В селе возникла проблема с подвозом детей, так как детский сад находится в соседнем населенном пункте – селе Новочеркутино. Автобус, который регулярно курсировал по маршруту, сломался, предоставлять новый на нужды матерей администрация отказалась наотрез…

У всех нас дети, а личный транспорт не у каждого есть, автобус в администрации выделять отказались, сказали: не положено. Мы вынуждены сидеть дома, поскольку не можем привести детей на работу. Если не хотят дать автобус, пусть построят в селе детский сад», - сообщили родители.

Как рассказала GOROD48 глава Пушкинского сельсовета Нина Демихова, действительно, проблема существует.

- На протяжении шести лет я брала на себя ответственность, и при администрации села действовал автобус который подвозил детей в детский сад в Новочеркутино, - говорит Нина Демихова. – Но дело в том, что такой автобус по закону нам не положен и его содержание, почти миллион рублей в год (зарплата водителя, ГСМ, ремонты), это – нецелевое использование средств. И я за это понесла уже наказание. Автобус старый, он требует постоянного ремонта, и мы даже не можем найти на него водителя. Потому, что ездить на нем - тоже никто не хочет. А мы сейчас говорим о безопасности малышей...

Проблема оказалась даже сложнее, чем могла бы быть. Дело в том, что на производимых в России школьных автобусах детей дошкольного возраста вообще перевозить нельзя. О чем сообщается в ответе управления образования и науки Липецкой области.

Так как же быть?

По словам главы Пушкинского сельсовета, она обсуждала проблему с главой района Сергеем Москворецким.

- Выход есть в строительстве детского сада в Пушкино. Но это не в компетенции ни сельсовета, ни района. Мы выйдем с инициативой на область. Или, можно открыть при школе детсадовскую группу. Но опять же, это не в компетенции муниципалитета. Пойдут ли на это в области?

К слову, раньше в Пушкино было целых три детских сада. Когда демография пошла под откос, детские сады закрыли, два здания продали, а одно, ветхое – снесли.

Впрочем, по словам Нины Демиховой, транспортная проблема не такая уж острая. Речь идет всего 6 километрах от Пушкино до детского сада в Новочеркутино.

- У нас через село ходят два рейсовых автобуса каждый час буквально. Это рейсы «Добринка-Воронеж» и «Добринка-Липецк». Речь идет о 5 минутах пути…

Как сообщил GOROD48 «Общественного контроля» Ростислав Антонов, он удивлен тому, что оказывается глава села шесть лет нарушала закон, организуя перевозки детей, а вопрос перед властями о решении проблемы не ставила. И только после общественной реакции начались какие-то движения.

- Мы в любом случае будем контролировать ситуацию. А вопрос о безопасности перевозок детей дошкольного возраста, производства или оборудования школьных автобусов по специальным стандартам, мы намерены задать детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Ведь и для нас стало «открытием», что, оказывается, детей дошкольного возраста, нельзя перевозить даже школьными автобусами. А значит, эта проблема касается всей страны, а не только детей из сел Добринского района.

Впрочем, что говорить о перевозки детсадовцев, если с перевозками школьников в Липецкой области далеко не все в порядке? Последняя проверка прокуратурой Липецкой области школьных перевозок выявила аж 130 нарушений.

Фото: club.7ya.ru/mamaelya