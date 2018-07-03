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Липецкие пассажиры хотят поменять маршруты двух популярных автобусов

14 1149
#транспорт #инициатива
Липецкие пассажиры хотят поменять маршруты двух популярных автобусов

Инициативы касаются маршруток.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» вынесли на обсуждение две инициативы, касающиеся общественного транспорта Липецка. Пассажиры просят пересмотреть маршруты автобусов №306 и №325.

- Предлагаю продлить маршрут №306 на Сырский по улицам Ударников и Юношеской или ввести новый маршрут, например, №306а хотя бы с интервалом в 30 минут, - высказывает идею Виталий Хомич. - Сейчас на Ударников и Юношеской всего один автобусный маршрут №35. Продление №306 разнообразит транспортную доступность жителей и позволит экономить на дороге.

- Пусть автобус №325 после остановки «Магазин "Прогресс» заворачивает на остановку «Улица Терешковой» и продолжает движение в сторону центрального рынка, там делает разворот по кольцу Площади Победы и возвращается обратно на Космонавтов и продолжает движение по маршруту. При движение рейса в сторону «Елецкий» пусть так же заезжает на Центральный рынок, делает разворот, потом следует до ж/д вокзала и возвращается на Космонавтов, - предлагает Артем Александров. - Это будет удобно для горожан, появится еще один маршрут с ЛТЗ до рынка.

Транспортные инициативы насчет маршруток будут находиться на стадии обсуждения вплоть до 1 августа. Если идеи наберут по 500 одобрений, то их рассмотрят в мэрии Липецка.
14 1149
#транспорт #инициатива

Комментарии (14)

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Ку

3 минуты назад
А и 39 мож можно может до ц.рынка вас все бабушки в во все места расцелуют
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Ку

5 минут назад
Тогда и 39 продлите до д.с 37 а то с одного конца Сселок на другой с детьми не нагоняешь
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Горожанин

15 минут назад
Как уже задолбали эти колхозники! Если приехали сюда на экскурсию, так не лезте менять маршруты... Вы у себя в деревнях продляйте маршрут одного автобуса на район хоть до развалившегося курятника, хоть до руин коровника, которые вы пропили, а теперь сюда понаехали гадить
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133

21 минуту назад
мифические маршруты, Когда он был популярным ?- когда не было не №24 не №24а не №28 не №28а не №315 не №345 на Ангарской как медом намазано автобусов а на Юношеской шляпа все бегают на Ангарскую на автобусы.
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Mikl

27 минут назад
Есть старый анекдот.Приходит бабка к секретарю горкома партии и забыла зачем пришла. Он говорит-может квартиру надо?Она-да нет сынок, живем в комнате 9 кв.м, утром все уйдут, кто в школу, кто на работу и свободно, хоть в футбол играй. Может ?Блин забыл что дальше. Вобщем смысл был в том, что какие то преобразования сначала проверяли на обезъянах, а потом на людях. А у нас сейчас все испытывают на людях. Надо пенсионную реформу провести? Пожалуйста, вот был фильм ходячие мертвецы, так и мы сделаем, людей предпенсионного возраста не берут на работу, нет у них денег на лекарства и на больницу, и жилья у них не накопилось?Вот давайте на них испытаем реформу. Так и вы с маршрутами. Сначала надо на обезъянах проверить маршрут, а потом на людях
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Колобок

34 минуты назад
Это, дорогие мои, последствия наличия Интернета: раньше такие дебилушки вы....ли мозги только тем, до кого могли непосредственно дотянуться - родителям, детям, знакомым. А теперь мы все читаем их бред!
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мифические маршруты

51 минуту назад
испохабили некогда самый популярный 36 маршрут ,который был востребован с утра до самой ночи. его растянули до маршрута - призрака .на бумаге в отчетах он есть ,а для пассажиров нету. теперь с вечно пустым салоном он ходит по Зегеля и Петровскому спуску никому не нужный , как призрачный маршрут .никто не знает куда и как он ходит 7 - "о" на котором за всю смену ездят человек 10 до НЛМК и обратно.
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Vit

57 минут назад
Какой идиот придумал поиздеваться над пассажирами 325? Это люди вместо того чтобы по делам ехать, должны будут кататься между ЦР и ЖД туда-сюда. Бред!
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12г13

57 минут назад
Господи, когда ж придурки, проживающие на окраинах перестанут предлагать чушь!? Кроме своих интересов ничего больше не существует, но ведь есть еще и пассажиры, которые входя-садятся в середине маршрута. Или про них можно забыть? Все эти продления-изменения маршрутов вносят только сумятицу, * увеличение времени ожидания автобусов. Что ж до людей это никак не дойдет?!
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Viper

59 минут назад
Отмахайтесь от 325 маршрута. И так уже поиздевались со своим Елецким. Я смотрю это уже в моду вошло у "портала бредовомыслящих".
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