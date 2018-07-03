Общество
сегодня, 09:41
Липецкие пассажиры хотят поменять маршруты двух популярных автобусов
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Инициативы касаются маршруток.
Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» вынесли на обсуждение две инициативы, касающиеся общественного транспорта Липецка. Пассажиры просят пересмотреть маршруты автобусов №306 и №325.
- Предлагаю продлить маршрут №306 на Сырский по улицам Ударников и Юношеской или ввести новый маршрут, например, №306а хотя бы с интервалом в 30 минут, - высказывает идею Виталий Хомич. - Сейчас на Ударников и Юношеской всего один автобусный маршрут №35. Продление №306 разнообразит транспортную доступность жителей и позволит экономить на дороге.
- Пусть автобус №325 после остановки «Магазин "Прогресс» заворачивает на остановку «Улица Терешковой» и продолжает движение в сторону центрального рынка, там делает разворот по кольцу Площади Победы и возвращается обратно на Космонавтов и продолжает движение по маршруту. При движение рейса в сторону «Елецкий» пусть так же заезжает на Центральный рынок, делает разворот, потом следует до ж/д вокзала и возвращается на Космонавтов, - предлагает Артем Александров. - Это будет удобно для горожан, появится еще один маршрут с ЛТЗ до рынка.
Транспортные инициативы насчет маршруток будут находиться на стадии обсуждения вплоть до 1 августа. Если идеи наберут по 500 одобрений, то их рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю продлить маршрут №306 на Сырский по улицам Ударников и Юношеской или ввести новый маршрут, например, №306а хотя бы с интервалом в 30 минут, - высказывает идею Виталий Хомич. - Сейчас на Ударников и Юношеской всего один автобусный маршрут №35. Продление №306 разнообразит транспортную доступность жителей и позволит экономить на дороге.
- Пусть автобус №325 после остановки «Магазин "Прогресс» заворачивает на остановку «Улица Терешковой» и продолжает движение в сторону центрального рынка, там делает разворот по кольцу Площади Победы и возвращается обратно на Космонавтов и продолжает движение по маршруту. При движение рейса в сторону «Елецкий» пусть так же заезжает на Центральный рынок, делает разворот, потом следует до ж/д вокзала и возвращается на Космонавтов, - предлагает Артем Александров. - Это будет удобно для горожан, появится еще один маршрут с ЛТЗ до рынка.
Транспортные инициативы насчет маршруток будут находиться на стадии обсуждения вплоть до 1 августа. Если идеи наберут по 500 одобрений, то их рассмотрят в мэрии Липецка.
14 1149
Ку
Ку
Горожанин
133
Mikl
Колобок
мифические маршруты
Vit
12г13
Viper