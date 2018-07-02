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Путин поздравил российскую сборную с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018
Президент России Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой в 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании.
Ведь сборная России сенсационно обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 — по пенальти). Основное время завершилось вничью. В дополнительное победитель также не был выявлен, а в серии пенальти сильнее оказалась наша сборная. Россия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ. Команда СССР четыре раза играла в четвертьфинале мирового первенства — в 1958 (7-е место), 1962 (6-е), 1966 (4-е) и 1970 (5-е) годах.
С исторической победой Станислава Черчесова и всех игроков сборной поздравил президент России Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент не смог приехать на стадион, но следил за матчем и дважды в воскресенье звонил Черчесову.
— Еще до матча, в районе полудня, президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре. Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера — с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты. Путин сказал, что главное в спорте — это результат и этот результат — победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре, — сообщил журналистам Дмитрий Песков.
Героем встречи стал капитан нашей команды Игорь Акинфеев, отбивший два послематчевых 11-метровых удара. В общей сложности испанцы нанесли 25 ударов по воротам сборной РФ, в створ ворот — девять. Единственный гол Игорь Акинфеев пропустил в результате рикошета от ноги Сергея Игнашевича.
— Я не чувствую себя героем, лучшие — команда, наши болельщики, — заявил после матча Игорь Акинфеев. — Получился увлекательный футбол. Хотели больше атаковать, но с Испанией ни одна команда не может проводить в атаке больше 40–50% времени. Получилось то, что получилось.
По мнению президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева, футболисты и тренерский штаб национальной команды могут гордиться проделанной работой, - пишут "Известия".
— Мы все верили в то, что Станислав Черчесов сможет вывести команду из группы, — заявил «Известиям» Гурам Аджоев. — А после жеребьевки финальной части чемпионата мира эти надежды усилились. Да, после последних контрольных матчей против Австрии (0:1) и Турции (1:1) был негатив в отношении тренера, но эти игры — не показатель. Футболистов и штаб надо оценивать по тому, что они показали в матчах группового этапа с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) и битве с испанцами в плей-офф. Они выступили как настоящие мужики и показали себя большими молодцами.