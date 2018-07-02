В России

31 минуту назад

Путин поздравил российскую сборную с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018‍

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#ЧМ-2018‍
Путин поздравил российскую сборную с выходом в четвертьфинал ЧМ-2018‍

Президент России Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой в 1/8 финала чемпионата мира над сборной Испании.

Всю ночь во всех городах России не смолкали возгласы неподдельной радости. Так болельщики отмечали победу российской сборной по футболу.

Ведь сборная России сенсационно обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира (1:1, 4:3 — по пенальти). Основное время завершилось вничью. В дополнительное победитель также не был выявлен, а в серии пенальти сильнее оказалась наша сборная. Россия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ. Команда СССР четыре раза играла в четвертьфинале мирового первенства — в 1958 (7-е место), 1962 (6-е), 1966 (4-е) и 1970 (5-е) годах.

С исторической победой Станислава Черчесова и всех игроков сборной поздравил президент России Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент не смог приехать на стадион, но следил за матчем и дважды в воскресенье звонил Черчесову.

— Еще до матча, в районе полудня, президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре. Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера — с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты. Путин сказал, что главное в спорте — это результат и этот результат — победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре, — сообщил журналистам Дмитрий Песков.

Героем встречи стал капитан нашей команды Игорь Акинфеев, отбивший два послематчевых 11-метровых удара. В общей сложности испанцы нанесли 25 ударов по воротам сборной РФ, в створ ворот — девять. Единственный гол Игорь Акинфеев пропустил в результате рикошета от ноги Сергея Игнашевича.

— Я не чувствую себя героем, лучшие — команда, наши болельщики, — заявил после матча Игорь Акинфеев. — Получился увлекательный футбол. Хотели больше атаковать, но с Испанией ни одна команда не может проводить в атаке больше 40–50% времени. Получилось то, что получилось.

По мнению президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева, футболисты и тренерский штаб национальной команды могут гордиться проделанной работой, - пишут "Известия".

— Мы все верили в то, что Станислав Черчесов сможет вывести команду из группы, — заявил «Известиям» Гурам Аджоев. — А после жеребьевки финальной части чемпионата мира эти надежды усилились. Да, после последних контрольных матчей против Австрии (0:1) и Турции (1:1) был негатив в отношении тренера, но эти игры — не показатель. Футболистов и штаб надо оценивать по тому, что они показали в матчах группового этапа с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) и битве с испанцами в плей-офф. Они выступили как настоящие мужики и показали себя большими молодцами.
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#ЧМ-2018‍

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