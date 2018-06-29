СМИ сообщили о намерении Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен на встрече с Владимиром Путиным достичь договоренностей, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии. Об этом сообщил CNN со ссылкой на дипломатические источники.





По словам его источников из числа официальных лиц, американский лидер, в частности, говорил о намерениях вывести войска США из Сирии в понедельник на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. Лидеры подробно обсуждали ситуацию в ближневосточной стране.



"Как сообщил CNN один из источников, Трамп полагает, что сможет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", - говорится в материале. По утверждению CNN, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией".



При этом Трамп якобы рассчитывает получить гарантии относительно безопасности сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США, а также ее свободного выхода из данного региона. Кроме того, американский лидер якобы рассчитывает добиться содействия Москвы в том, что касается ограничения присутствия пользующихся поддержкой Ирана сил на юго-западе Сирии.



Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, встреча президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита, - передает Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что на предстоящей встрече в Хельсинки с главой российского государства Владимиром Путиным сможет достичь договоренности по Сирии, которая позволит как можно скорее вывести американские силы из этой ближневосточной страны. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.По словам его источников из числа официальных лиц, американский лидер, в частности, говорил о намерениях вывести войска США из Сирии в понедельник на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. Лидеры подробно обсуждали ситуацию в ближневосточной стране."Как сообщил CNN один из источников, Трамп полагает, что сможет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", - говорится в материале. По утверждению CNN, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией".При этом Трамп якобы рассчитывает получить гарантии относительно безопасности сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США, а также ее свободного выхода из данного региона. Кроме того, американский лидер якобы рассчитывает добиться содействия Москвы в том, что касается ограничения присутствия пользующихся поддержкой Ирана сил на юго-западе Сирии.Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, встреча президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита, - передает ТАСС