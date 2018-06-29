В мире

сегодня, 12:25

СМИ сообщили о намерении Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

175
#Встреча Путина и Трампа #Сирия
СМИ сообщили о намерении Трампа заключить с Путиным сделку по Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен на встрече с Владимиром Путиным достичь договоренностей, которые помогут как можно быстрее вывести американские войска из Сирии. Об этом сообщил CNN со ссылкой на дипломатические источники.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что на предстоящей встрече в Хельсинки с главой российского государства Владимиром Путиным сможет достичь договоренности по Сирии, которая позволит как можно скорее вывести американские силы из этой ближневосточной страны. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По словам его источников из числа официальных лиц, американский лидер, в частности, говорил о намерениях вывести войска США из Сирии в понедельник на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. Лидеры подробно обсуждали ситуацию в ближневосточной стране.

"Как сообщил CNN один из источников, Трамп полагает, что сможет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", - говорится в материале. По утверждению CNN, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией".

При этом Трамп якобы рассчитывает получить гарантии относительно безопасности сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США, а также ее свободного выхода из данного региона. Кроме того, американский лидер якобы рассчитывает добиться содействия Москвы в том, что касается ограничения присутствия пользующихся поддержкой Ирана сил на юго-западе Сирии.

Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, встреча президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита, - передает ТАСС.
175
#Встреча Путина и Трампа #Сирия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В США радиолюбители перехватили приказ о запуске термоядерных ракет‍
#США #запуск ракет
В США радиолюбители перехватили приказ о запуске термоядерных ракет‍

24 минуты назад

В мире
ЕС призвал Россию признать ответственность за сбитый над Донецком «Боинг»‍
#ЕС #малазийский Боинг #Украина
ЕС призвал Россию признать ответственность за сбитый над Донецком «Боинг»‍

сегодня, 12:28

В мире
«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»
#Газ #Нафтогаз #Газпром
«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по спору с «Газпромом»

сегодня, 10:59

В мире
В Индии самолет упал на жилой квартал
В Индии самолет упал на жилой квартал

вчера, 18:21

В мире
В Канаде отца 149 детей накажут за брак с 24 женщинами‍
В Канаде отца 149 детей накажут за брак с 24 женщинами‍

вчера, 17:54

В мире
«Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании‍
#Северный поток 2 #Дания
«Северный поток-2» начнут строить летом даже без разрешения Дании‍

вчера, 13:39

В мире