Общество
48 минут назад
Липецким учителям предлагают сесть на колеса
18 мая в России пройдет акция «На работу - на велосипеде».
Департамент образования администрации Липецка разослал по школам города формуляр, призывающий учителей стать участниками акции Минтранса «На работу - на велосипеде», которая пройдет 18 мая и 21 сентября. Цель акции - «показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и приятно».
Ключевое словосочетание - «может быть», ведь власти Липецке пока только говорят о необходимости создания инфраструктуры для велосипедистов (официально велодорожка в городе-полумиллионнике только одна - на улице Плеханова).
Но, похоже, департамент образования - лишь первая ласточка в проекте Минтранса. Стоит полагать, что подобные циркуляры разошлют бюджетникам и другие ведомства мэрии. Поэтому автомобилистам стоит пометить 18 мая на своих календарях черным маркером: ведь в этот день на улицы города на велосипедах детей и внуков выедут сотни бюджетников, что может представлять опасность для всех участников дорожного движения ( в связи с этим на память приход история с обязательной сдачей норм ГТО чиновниками, в результате чего пожилая сотрудница департамента финансов мэрии сломала ногу и руку).
Ключевое словосочетание - «может быть», ведь власти Липецке пока только говорят о необходимости создания инфраструктуры для велосипедистов (официально велодорожка в городе-полумиллионнике только одна - на улице Плеханова).
Но, похоже, департамент образования - лишь первая ласточка в проекте Минтранса. Стоит полагать, что подобные циркуляры разошлют бюджетникам и другие ведомства мэрии. Поэтому автомобилистам стоит пометить 18 мая на своих календарях черным маркером: ведь в этот день на улицы города на велосипедах детей и внуков выедут сотни бюджетников, что может представлять опасность для всех участников дорожного движения ( в связи с этим на память приход история с обязательной сдачей норм ГТО чиновниками, в результате чего пожилая сотрудница департамента финансов мэрии сломала ногу и руку).
Гость
че ржоте?
маразм крепчает!
Новосельцев Анатолий Ефремович
Илья
Я
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