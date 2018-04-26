Общество

48 минут назад

Липецким учителям предлагают сесть на колеса

7 927
#ЗОЖ
Липецким учителям предлагают сесть на колеса

18 мая в России пройдет акция «На работу - на велосипеде».

Департамент образования администрации Липецка разослал по школам города формуляр, призывающий учителей стать участниками акции Минтранса «На работу - на велосипеде», которая пройдет 18 мая и 21 сентября. Цель акции - «показать, что ездить на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и приятно».

Ключевое словосочетание - «может быть», ведь власти Липецке пока только говорят о необходимости создания инфраструктуры для велосипедистов (официально велодорожка в городе-полумиллионнике только одна - на улице Плеханова).

Но, похоже, департамент образования - лишь первая ласточка в проекте Минтранса. Стоит полагать, что подобные циркуляры разошлют бюджетникам и другие ведомства мэрии. Поэтому автомобилистам стоит пометить 18 мая на своих календарях черным маркером: ведь в этот день на улицы города на велосипедах детей и внуков выедут сотни бюджетников, что может представлять опасность для всех участников дорожного движения ( в связи с этим на память приход история с обязательной сдачей норм ГТО чиновниками, в результате чего пожилая сотрудница департамента финансов мэрии сломала ногу и руку). 
7 927
#ЗОЖ

Комментарии (7)

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Гость

2 минуты назад
Илья, Самое разумное предложение,но у нас все с ж..ы начинается.
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че ржоте?

8 минут назад
такая муйня приходит бюджетникам каждый год- вас удивляет?
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маразм крепчает!

13 минут назад
у чиновников весеннее обострение! «может быть» им массово провериться?! граждане будьте бдительны! то ли еще будет!
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Новосельцев Анатолий Ефремович

19 минут назад
Чем дальше тем чудней !
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Илья

24 минуты назад
Ну, сначала нужно велодорожки сделать, а потом такие акции пропагандировать
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Я

33 минуты назад
Ну , то , что их приглашают, еще не значит , что они все дружно побегут покупать велосипеды.
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222

36 минут назад
Я вот и посмотрим сколько наших чинушь- недоделаных на работу на велике поедут. А как быть таксистам или торговым представителям, водителям автобусов и скорой?
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