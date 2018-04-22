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В тройном ДТП с участием «скорой помощи» пострадали два человека

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#ДТП #скорая помощь
В тройном ДТП с участием «скорой помощи» пострадали два человека

Оба госпитализированы

Сегодня вечером на улице Циолковского в Липецке произошло тройное ДТП с участием "Приоры", кареты "скорой помощи" и еще одного медицинского автомобиля.

Легковой автомобиль двигался от перекрестка с улицей Космонавтов в сторону инфекционной больницы. Как утверждают очевидцы, перед ним с полосы встречного движения резко повернул автомобиль "скорой" в сторону больничного комплекса. "Приора" ударила после торможения карету в бок. После столкновения "скорая" въехала в другой медицинский автомобиль. 

В результате ДТП, водитель и пассажир "ВАЗа" были госпитализированы. 
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#ДТП #скорая помощь

Комментарии (6)

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Сергей 13

7 минут назад
Я так думаю,на приоре дул сотку по городу,а водила скорой рассчитывал на нормальных людей за рулём и скорость 60 км.А от удара газель буханку зацепила.В Липецке таких космонавтов хватает,помнится,там же на грузовой газели ночью тип всадился в забор,погиб,но дело его живёт.
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Липчанин

12 минут назад
Подымите зарплату мед работникам !!!
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я так думаю

20 минут назад
не тройное дтп,а одно дтп с участием трех автомобилей
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Минутка юмора

24 минуты назад
Я так понимаю на въезде в комплекс встретились 2 барана, один на буханке выезжал и не занял правую сторону и был по центру а второй лихо перед приорой которая и ехала от космонавтов решил повернуть туда и встретил посреди выезда буханку и затормозил, ну у приоры не было выбора как всадиться в борт газели
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Минутка юмора

29 минут назад
Что, куда, откуда... Чепуха полная...
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111

29 минут назад
Водители скорых очень устают! Поднимите им зарплату и всем медицинским работникам!!!!
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