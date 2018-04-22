В тройном ДТП с участием «скорой помощи» пострадали два человека

Оба госпитализированы

Сегодня вечером на улице Циолковского в Липецке произошло тройное ДТП с участием "Приоры", кареты "скорой помощи" и еще одного медицинского автомобиля.



Легковой автомобиль двигался от перекрестка с улицей Космонавтов в сторону инфекционной больницы. Как утверждают очевидцы, перед ним с полосы встречного движения резко повернул автомобиль "скорой" в сторону больничного комплекса. "Приора" ударила после торможения карету в бок. После столкновения "скорая" въехала в другой медицинский автомобиль.



В результате ДТП, водитель и пассажир "ВАЗа" были госпитализированы.

