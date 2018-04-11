Общество
31 минуту назад
Трамваи Липецка возят на 20% больше пассажиров
Горожане меняют предпочтения из-за ремонта Петровского моста.
Ремонт Петровского моста заставил липчан пересмотреть свои привычки. Как сообщает городская администрация, по сравнению с серединой марта, на 20% больше пассажиров отдали предпочтение трамваю. Увеличилось и количество самих трамваев - вместо 27 на маршруты выходят 33.
Напомним, ремонт Петровского моста начался в конце марта. Он должен завершиться к декабрю. На время ремонта путепровода пересмотрен график работы крупнейших предприятий города, объектов социальной сферы, а также маршрутов городского транспорта.
Напомним, ремонт Петровского моста начался в конце марта. Он должен завершиться к декабрю. На время ремонта путепровода пересмотрен график работы крупнейших предприятий города, объектов социальной сферы, а также маршрутов городского транспорта.
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Нонка
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