Общество

31 минуту назад

Трамваи Липецка возят на 20% больше пассажиров

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#Петровский мост #транспорт #трамвай
Трамваи Липецка возят на 20% больше пассажиров

Горожане меняют предпочтения из-за ремонта Петровского моста.

Ремонт Петровского моста заставил липчан пересмотреть свои привычки. Как сообщает городская администрация, по сравнению с серединой марта, на 20% больше пассажиров отдали предпочтение трамваю. Увеличилось и количество самих трамваев - вместо 27 на маршруты выходят 33.

Напомним, ремонт Петровского моста начался в конце марта. Он должен завершиться к декабрю. На время ремонта путепровода пересмотрен график работы крупнейших предприятий города, объектов социальной сферы, а также маршрутов городского транспорта.
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#Петровский мост #транспорт #трамвай

Комментарии (3)

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16 минут назад
ребят как вы думаете сколько липецкому трамваю осталось жить 5-10 лет? троллейбусы не закупались провода не менялись в итоге морально устарели и убыточны думаю под таким предлогам чиновники смогут закрыть и трамвай все вагоны старые в 21 веке не приобретено не одного вагона провода и рельсы менять нужно полностью.
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Нонка

23 минуты назад
Да это какая то Гаврила а не трамвай стоит на перекосяк посреди грязи и дым заводской фигачит Что за картина ? кто снимал? куды бечь?кругом -хамство !
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кокс

24 минуты назад
Я бы отдал предпочтения трамваю если бы он ходил с 19-ого микр на 28-мой! в нынешней трамвайной сети трамвай не привлекателен на нам почти не куда не уедешь.
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