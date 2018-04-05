Общество

45 минут назад

Липчане не оставляют кемеровский мемориал без внимания

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#трагедия в Кемерово #сочувствие #мемориал
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Липчане не оставляют кемеровский мемориал без внимания

У памятника погибшим в годы ВОВ детям постоянно свежие цветы.

Кемеровская трагедия и сейчас находит отклик в сердцах липчан. Если в соседнем Тамбове мемориал жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня» разобрали, то в Липецке — наоборот. Здесь практически ежедневно появляются новые букеты живых и искусственных цветов, мягкие игрушки и сладости.

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Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны детям, установленный в Верхнем парке, стал местом траурных мероприятий по жертвам кемеровский трагедии. Именно здесь 27 марта состоялся первый официальный митинг. На постаменте сразу появились десятки свечей, гвоздики, игрушечные машинки и плюшевые зайцы. Сегодня букеты и цветы можно исчислять десятками сотен, а все мягкие игрушки просто не пересчитать. Липчане несут к мемориалу как живые растения, например — букеты роз, так и искусственные, записки со словами сочувствия.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово произошел пожар. Погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок, большинство из которых оказались в запертом кинозале. По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, проверки ТРЦ пожарными инспекторами проходили недобросовестно, а пожароопасность и состояние комплекса недооценивались. Позднее заместитель начальника главы МЧС по Кемеровской области Павел Кононов признал, что проверка 2016 года фактически не проводилась, а отчёты о проверке были фиктивными. В связи с трагедией президент России Владимир Путин объявил 28 марта Днём траура на всей территории РФ.

Пожар стал крупнейшим в истории Российской Федерации по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, а также крупнейшим в мире со времён пожара в башне Grenfell в Лондоне в 2017 году.
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#трагедия в Кемерово #сочувствие #мемориал
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Комментарии (1)

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в советские времена

6 минут назад
Перед фото погибшего ставили рюмку с водкой.Это что?
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