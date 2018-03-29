Происшествия
52 минуты назад
В Липецке топором изрубили белый «бумер»
14 2348
По автомобилю нанесли не менее десятка рубящих ударов.
Жителю Липецка топором изрубили его "БМВ".
Фотографии изрубленной машины GOROD48 прислал работник предприятия, занимающегося ремонтом автомобилей. По его словам, хозяин машины уклонился от ответа на вопрос, кто бы мог это сделать и обращался ли он в полицию с сообщением о преступлении.
Фотографии изрубленной машины GOROD48 прислал работник предприятия, занимающегося ремонтом автомобилей. По его словам, хозяин машины уклонился от ответа на вопрос, кто бы мог это сделать и обращался ли он в полицию с сообщением о преступлении.
14 2348
Ы
с
мдаа
Неавтофанат
А. М. Волков
банка консервная
топором
ххх5
обиженная девушка
...