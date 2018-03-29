В Липецке топором изрубили белый «бумер»

По автомобилю нанесли не менее десятка рубящих ударов.

Жителю Липецка топором изрубили его "БМВ".



Фотографии изрубленной машины GOROD48 прислал работник предприятия, занимающегося ремонтом автомобилей. По его словам, хозяин машины уклонился от ответа на вопрос, кто бы мог это сделать и обращался ли он в полицию с сообщением о преступлении.