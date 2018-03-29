Происшествия

52 минуты назад

В Липецке топором изрубили белый «бумер»

14 2348
#вандализм
3
В Липецке топором изрубили белый «бумер»

По автомобилю нанесли не менее десятка рубящих ударов.

Жителю Липецка топором изрубили его "БМВ". 

Фотографии изрубленной машины GOROD48 прислал работник предприятия, занимающегося ремонтом автомобилей. По его словам, хозяин машины уклонился от ответа на вопрос, кто бы мог это сделать и обращался ли он в полицию с сообщением о преступлении. 
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14 2348
#вандализм
3

Комментарии (14)

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Ы

2 минуты назад
Жена изрубила чтоб по лебедям не ходил
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с

13 минут назад
просто так никто не будет рубить
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мдаа

20 минут назад
Я за то, что это мог сделать и сам владелец для получения КАСКО, ведь повреждены только те элементы, которые безпрепядственно и свободно можно заменить, ведь крыша, багажник, капот не тронуты, сейчас деньги получил и отправил на недорогой ремонт, не удивлюсь что потом она случайно сгорит
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Неавтофанат

21 минуту назад
топором, рубили левой рукой с неудобного положения, вскользь. Нужно попробовать "пятерку" ваза. Металл НЛМК в ту пору был жёстким, вмятины правились плохо. Но об пробки пивных бутылок гнулись открывалки!
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А. М. Волков

31 минуту назад
Это был персонаж из моей повести, зовут его Железный дровосек. Он давно ненавидит немецкий автопром, с тех пор как переехал в Липецк из Изумрудного города.
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банка консервная

33 минуты назад
Таки топором.
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топором

36 минут назад
Похоже на женский удар,мужик самый хилый прорубил бы насквозь жестянку.
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ххх5

36 минут назад
Видимо ,жена с любовницей застала,в порыве ревности и порубила.
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обиженная девушка

37 минут назад
Не .уй по своим лядям ездить,а то купил инотаз и крутой стал?да никакой,ты,не крутой,сделаешь тачку,снова похреначу ее.
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...

37 минут назад
это доровосека наверно
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