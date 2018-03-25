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Феттель выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1» Гран-при Австралии

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#Формула-1 #гонка
Феттель выиграл стартовый этап сезона «Формулы-1» Гран-при Австралии

Немец занял первое место в гонке Гран-при Австралии, дебютировавший в "Формуле-1" российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин сошел с дистанции на шестом круге из-за проблем с тормозами

Пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель выиграл первый этап чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австралии в сезоне-2018. Вторым в воскресной гонке стал британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"; +5,036 секунды). Третьим стал финский гонщик "Феррари" Кими Райкконен (+6,309), - передает РИА-Новости.

Российский пилот "Уильямс" Сергей Сироткин в своей дебютной гонке в "Формуле-1" сошел на шестом круге из-за проблем с болидом. Партнер россиянина по "Уильямсу" канадец Лэнс Стролл (+1.18,288) стал 14-м.

Первая десятка пилотов по итогам гонки выглядит следующим образом: 1. Феттель, 2. Хэмилтон, 3. Райкконен, 4. Дэниел Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл"; +7,069), 5. Фернандо Алонсо (Испания, "Макларен", +27,886), 6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл", +28,945), 7. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено", +32,671), 8. Вальттери Боттас (Финляндия, "Мерседес", +34,339), 9. Стоффель Вандорн (Бельгия, "Макларен", +34,921), 10. Карлос Сайнс-младший (Испания, "Рено", +45,722).

Следующий этап "Королевских гонок" пройдет 6-8 апреля в Бахрейне.
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#Формула-1 #гонка

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