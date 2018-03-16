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38 минут назад

В Липецке наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

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В Липецке наградили победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Награды получили 216 человек.

Сегодня, 16 марта 2018 года, в концертном зале ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского прошла церемония награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017–2018 учебного года.

Как сообщили в областном департаменте образования, награды получили 156 призеров и 60 победителей. В состав жюри регионального этапа олимпиады вошли преподаватели ведущих образовательных учреждений региона. В рамках мероприятия, победители и призеры были награждены дипломами и подарками, а педагоги – благодарственными письмами.

Напомним, в региональном этапе, который проходил в период с 11 января по 22 февраля 2018 года и включал в себя состязания по 24 предметам, приняли участие 1184 школьников Липецкой области. Учащиеся 7–8 классов смогли попробовать свои силы в олимпиадах имени Леонарда Эйлера по математике и Джеймса Клерка Максвелла по физике.

36% участников олимпиады составили обучающиеся образовательных учреждений города Липецка, 22% обучающиеся образовательных учреждений города Ельца и 42% — обучающиеся образовательных учреждений других муниципалитетов Липецкой области.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится во всех регионах Российской Федерации и проходит в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Олимпиада объединяет не только обучающихся из разных школ, городов, субъектов Российской Федерации, но и научных работников, преподавателей вузов, которые стремятся выявить одаренных школьников, помочь их дальнейшему становлению

Фото metcetka.ucoz.ru

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