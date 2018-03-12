Экономика

сегодня, 08:26

Липецк в ТОПе городов, жители которых берут самые крупные ссуды в пунктах микрозаймов

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#займы
Липецк в ТОПе городов, жители которых берут самые крупные ссуды в пунктах микрозаймов

Заемщики тратят на погашение микрокредитов около 17% своего дохода

Объем рынка микрофинансирования при текущих экономических реалиях по итогам 2018 года достигнет 278 млрд. рублей, что превышает показатель предыдущего года на 15%. В 2017 году рынок достиг своего рекордного значения в 242 млрд. рублей.

Основными драйверами роста по-прежнему являются низкое проникновение банковских услуг, особенно в малых города и селах, а также стабильный спрос на кредитные продукты при отсутствии высоких темпов роста банковского кредитования.

Говоря о поведении заемщиков МФО, то стоит отметить, что в прошлом году оно претерпело ряд изменений - продолжилось снижение доли договоров с досрочным погашением. Так, например, если в 2016 году досрочно выплачивали всю сумму порядка 10% заемщиков, то в 2017 году их стало уже 8%.

Интересно отметить, что заемщики стали досрочно погашать большие суммы, если в 2016 году 58% приходилось на договоры на сумму от 11 до 20 тыс. рублей, то в прошлом году 43% досрочно погашали суммы от 31 до 40 тыс. рублей.

На сегодня около 80% заемщиков тратят на погашение обязательств по займам около 17% своего дохода, что в принципе находится на приемлемом уровне и позволяет во время и в полном объеме обслуживать взятые ранее обязательства. Что интересно, данный показатель существенно не меняется уже на протяжении нескольких лет, что позволяет контролировать качество портфеля и не допустить его дефолтности.

Наибольшая сумма займа зафиксирована в Москве и Московской области, Калужской, Липецкой, Брянской областях и Санкт-Петербурге.

Согласно статистике женщины чаще склоны брать большие суммы, чем мужчины. Например, если займы до 20 тыс. рублей в среднем берут одинаковое количество мужчин и женщин, то с ее увеличением разрыв увеличивается, сообщает компания «Домашние деньги».
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#займы

Комментарии (4)

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цирк

27 минут назад
одни лодыри и тунеядцы, в перемежку с бывшими колхозными шоферами и комбайнерами, которые совместно с нелегитимными чинушами растащили весь советский союз-вот что значит фальсификация выборов-149 процентов
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Рикитави

29 минут назад
Конечно будут брать при таких зарплатах.
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Липчанин

36 минут назад
Когда же наконец то будут выборы губернатора?! Сколько это можно терпеть. Понастроил эконом зон и пятерочек в каждом дворе. Работайте Липчане за 20 рублей. Позор!!!
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Алекс

53 минуты назад
А вы подумайте почему у нас в Липецке самая дешевая продуктовая корзина и самая большая зарплата!!!
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