Липчане штурмуют призовой столб (LIVE)

Сегодня в России отмечается Масленица

В Липецке масленичные гуляния проходят во всех парках, скверах, дворовых территориях, и учреждениях культуры. Традиционные символы Масленицы – призовые столбы и сжигание чучела Зимы, также проходят во всех парках.

Массовые гуляния проходят сегодня и в Нижнем парке. Около полудня начался традиционный штурм призового столба.

Группа GOROD48 в социальной сети «ВКонтакте» проводит прямую видеотрансляцию с места события