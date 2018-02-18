Общество

сегодня, 11:55

Липчане штурмуют призовой столб (LIVE)

9 1672
#масленица
5
Липчане штурмуют призовой столб (LIVE)

Сегодня в России отмечается Масленица

В Липецке масленичные гуляния проходят во всех парках, скверах,  дворовых территориях, и учреждениях культуры. Традиционные символы Масленицы – призовые столбы и сжигание чучела Зимы, также проходят во всех парках.

Массовые гуляния проходят сегодня и в Нижнем парке. Около полудня начался традиционный штурм призового столба.

Группа GOROD48 в социальной сети «ВКонтакте» проводит прямую видеотрансляцию с места события

9 1672
#масленица
5

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ЛДПР как всегда

10 минут назад
Обделался)
ответить

Голодные укропы

сегодня, 13:12
За поросенка халявного мы столб этот как короеды обгладаем
ответить

ялдаш

сегодня, 12:42
шашлык сабак, Собачек заметно убавилось,мололодых особо
ответить

пенс

сегодня, 12:34
Людмила, Никак) Тишина толи дело при советах музыка с 8 утра грохотала.
ответить

КАК кождый ГОД

сегодня, 12:30
ШАШЛЫК. из. С$$$$К ОБДИРАЛОВКА. как. В НИЖНОМ бизмечмены. НАБЬЮТ. Карман. Боблом.
ответить

Добрый

сегодня, 12:25
Собака а не сабака)))
ответить

ЛТЗ. на. 3участке

сегодня, 12:25
Пруд на. 3. ПОПЛЫВОК праздник ДЛЯ. детей еда. бесплатная. все. хорошо Дети довольны.
ответить

Людмила

сегодня, 12:21
Напишите, пожалуйста, как отмечают Масленицу в парке НЛМК
ответить

вид

сегодня, 12:19
Давай братуха,давай!Все люди братья на таких праздниках!
ответить

Еще в рубрике

Поиски пропавшего ребенка в Липецкой области длятся уже 12 дней
#поиск пропавших детей
Поиски пропавшего ребенка в Липецкой области длятся уже 12 дней

21 минуту назад

Общество
В Липецке сжигают чучело Зимы (LIVE)
#масленица
2
В Липецке сжигают чучело Зимы (LIVE)

34 минуты назад

Общество
В Лев-Толстовском районе собирают посылки солдатам
#посылка #армия
В Лев-Толстовском районе собирают посылки солдатам

сегодня, 13:00

Общество
На подачу заявки на сдачу ЕГЭ у родителей остался один день
#образование #ЕГЭ
4
На подачу заявки на сдачу ЕГЭ у родителей остался один день

вчера, 23:25

Общество
Мошенники клонировали сайт налоговой
#мошенничество
25
Мошенники клонировали сайт налоговой

вчера, 13:23

Общество
Более 2000 бесплатных блинов съели за полтора часа
#Масленица #блины
14
Более 2000 бесплатных блинов съели за полтора часа

вчера, 12:13

Общество