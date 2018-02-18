сегодня, 11:55
Липчане штурмуют призовой столб (LIVE)
Сегодня в России отмечается Масленица
В Липецке масленичные гуляния проходят во всех парках, скверах, дворовых территориях, и учреждениях культуры. Традиционные символы Масленицы – призовые столбы и сжигание чучела Зимы, также проходят во всех парках.
Массовые гуляния проходят сегодня и в Нижнем парке. Около полудня начался традиционный штурм призового столба.
Группа GOROD48 в социальной сети «ВКонтакте» проводит прямую видеотрансляцию с места события
ЛДПР как всегда
Голодные укропы
ялдаш
пенс
КАК кождый ГОД
Добрый
ЛТЗ. на. 3участке
Людмила
вид