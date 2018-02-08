Происшествия

46 минут назад

Липецкие цыганки обкрадывали пенсионерок

3 509
#кража
Липецкие цыганки обкрадывали пенсионерок

Женщины представлялись соцработницами

В Новокуйбышевске, Самарской области, вынесли приговор семье цыган Лебедевым. Галина Лебедева и ее сноха Лоза - из Липецка, обе уже отбывали сроки за наркотики, а в Самарскую область  с двоюродной сестрой Галины — Оксаной Хлебниковой — приехали проведать родственника, сообщает volga.news.

Остановились женщины у родни в Новокуйбышевске и, чтобы не терять времени даром, прошлись по местным пенсионеркам: пока одна из женщин представлялась соцработником и отвлекала внимание жертвы, ее сообщницы проверяли дом, складывая себе в сумки все ценное вплоть до духов.

Одну пенсионерку они даже убедили написать заявление на дополнительную соцвыплату 1400 руб. и указать там пин-код банковской карты, которая хранилась в паспорте, с которого жертва старательно переписывала все данные на листочек мошенниц. Как только потерпевшая отвернулась — ни соцработниц, ни заявления, ни карты, ни денег, ни золота в доме уже не было.

Впрочем, попались цыгане быстро: в ближайшем банке, куда они зашли снять деньги с карты, их зафиксировали видеокамеры.

Вину они отрицали и настаивали, что просто помогли старушке донести тяжелые сумки до квартиры.

Но Новокуйбышевский городской суд женщинам не поверил, признал всех троих виновными и приговорил Лозу Лебедеву к трем годам лишения свободы, Оксану Хлебникову — к двум с половиной годам, а Галину Лебедеву — к году и 10 месяцам лишения свободы. Все трое по решению суда наказание отбывают в колонии общего режима.

Фото: time56.ru


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#кража

Комментарии (3)

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Вован

13 минут назад
Я думаю не надо объяснять почему местное население ненавидит этих зверей по хорошему их надо в резервацию за колючку чтобы узнали как достаётся кусок хлеба
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Вопросик

27 минут назад
Твёрдо решили встать на путь исправления !
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гость

29 минут назад
Гитлер почему-то очень не любил цыган.
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