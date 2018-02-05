Общество

вчера, 13:15

В Чаплыгинском музее открылась выставка,посвященная 75-летию Сталинградской битвы

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#75-летие Сталинградской битвы
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В Чаплыгинском музее открылась выставка,посвященная 75-летию Сталинградской битвы

Выставка посвящена чаплыгинцам - участникам великого сражения

В Чаплыгинском краеведческом музее открылась выставка,посвященная 75- летию Сталинградской битвы, в которой сражались и раненбуржцы.

Список жителей чаплыгинского района опубликован и представлен на выставке. Также на выставке представлены фотографии героев той войны, их награды, письма, личные вещи.

"Наш долг - помнить о них и рассказывать нашим детям", сообщили в администрации Чаплыгинского района..
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#75-летие Сталинградской битвы
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Комментарии (3)

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Шариков

вчера, 16:30
Кто не помнит прошлого у того нет будущего
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дед

вчера, 16:18
гость, Радуйся говнюк,что тебя заделали не в то время.
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гость

вчера, 15:13
Достали уже этой войной.
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