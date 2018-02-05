Общество
вчера, 13:15
В Чаплыгинском музее открылась выставка,посвященная 75-летию Сталинградской битвы
Выставка посвящена чаплыгинцам - участникам великого сражения
В Чаплыгинском краеведческом музее открылась выставка,посвященная 75- летию Сталинградской битвы, в которой сражались и раненбуржцы.
Список жителей чаплыгинского района опубликован и представлен на выставке. Также на выставке представлены фотографии героев той войны, их награды, письма, личные вещи.
"Наш долг - помнить о них и рассказывать нашим детям", сообщили в администрации Чаплыгинского района..
Список жителей чаплыгинского района опубликован и представлен на выставке. Также на выставке представлены фотографии героев той войны, их награды, письма, личные вещи.
"Наш долг - помнить о них и рассказывать нашим детям", сообщили в администрации Чаплыгинского района..
Шариков
дед
гость