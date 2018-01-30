Общество

вчера, 16:49

За год в Липецкой области снизилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз

10 754
#статистика #животные
2
За год в Липецкой области снизилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз

108,9 млрд. рублей составил объем производства сельского хозяйства в Липецкой области в прошлом году — на 5,5% больше, чем годом ранее.

Так, выросло производство продукции животноводства по всем направлениям. Производство молока увеличилось на 0,8%, до 257 тыс. тонн, скота и птицы на убой в живом весе — на 7% (до 342,4 тыс. тонн), яиц — на 15% (606,2 млн. штук). Производство яиц выросло, несмотря на то, что яйценоскость кур-несушек оказалась меньше: на каждую курицу пришлось 255 штук яиц против 265 годом ранее. Надой молока на одну корову, напротив, вырос на 1,6% и составил 6594 кг. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января в хозяйствах всех категорий составило по расчетам 114,5 тыс. голов (94% к 1 января 2017 года), свиней – 681 тыс. (120%), овец и коз – 65,4 тыс. голов (83%), сообщает Липецкстат. 

10 754
#статистика #животные
2

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

корова

33 минуты назад
народ скоро вы увидите коров только из мрамора молите богу чтобы мы еще пожили
ответить

Прохожий

вчера, 21:35
Так недавно же было сообщение, что область закупила поголовье КРС за границей. Ну, а как больше можно отмыть денег?
ответить

Нюрка

вчера, 20:29
Раньше ели мясо щи были мы товарищи, а как кончилась все мы стали господа. Нам солнце не надо, нам партия светит, нам денег не надо, работу давай. Раньше на ушах лапша висела, а теперь спагетти.
ответить

Вася Пупкин

вчера, 20:01
Было бы намного лучше если бы снизилось поголовье вороватых чиновников из партии педросов...
ответить

--------------------

вчера, 19:56
а есть РФ-статистика
ответить

мистер

вчера, 19:49
всё-как у Марка Твена.. "есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика!"
ответить

как щас помню

вчера, 19:13
завозили коров у которых мясо мраморная говядина из Австралии что-ли ? видать для себя любимых !
ответить

растовщики

вчера, 18:00
а молока в магах видима не видима
ответить

продавец "пятерочки"

вчера, 17:59
Молока продали больше ,чем надоили.
ответить

Гражданин

вчера, 17:40
А производство молока растет...
ответить

Еще в рубрике

Липчанка стала участницей очередного телешоу
#Анастасия Рубленко #телешоу #супермамочка
15
Липчанка стала участницей очередного телешоу

вчера, 21:13

Общество
Липецкие учителя соревнуются интернет-ресурсами
#образование
1
Липецкие учителя соревнуются интернет-ресурсами

вчера, 20:34

Общество
В Липецке начинается приём заявлений в первый класс
#образование
2
В Липецке начинается приём заявлений в первый класс

вчера, 20:27

Общество
Карантин пришёл уже в 19 школ Липецка
#карантин #ОРВИ
10
Карантин пришёл уже в 19 школ Липецка

вчера, 18:58

Общество
В Липецке сумка в автобусе подняла спецслужбы по тревоге
2
В Липецке сумка в автобусе подняла спецслужбы по тревоге

вчера, 18:44

Общество
Администрация Липецкой области: цены на продукты снижаются
#Цены
33
Администрация Липецкой области: цены на продукты снижаются

вчера, 18:24

Общество