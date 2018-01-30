За год в Липецкой области снизилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз

108,9 млрд. рублей составил объем производства сельского хозяйства в Липецкой области в прошлом году — на 5,5% больше, чем годом ранее.

Так, выросло производство продукции животноводства по всем направлениям. Производство молока увеличилось на 0,8%, до 257 тыс. тонн, скота и птицы на убой в живом весе — на 7% (до 342,4 тыс. тонн), яиц — на 15% (606,2 млн. штук). Производство яиц выросло, несмотря на то, что яйценоскость кур-несушек оказалась меньше: на каждую курицу пришлось 255 штук яиц против 265 годом ранее. Надой молока на одну корову, напротив, вырос на 1,6% и составил 6594 кг.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января в хозяйствах всех категорий составило по расчетам 114,5 тыс. голов (94% к 1 января 2017 года), свиней – 681 тыс. (120%), овец и коз – 65,4 тыс. голов (83%), сообщает Липецкстат.