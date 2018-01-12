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С Украины в Россию пришел заминированный поезд‍

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#Украина #Россия #поезд #миниование #война
С Украины в Россию пришел заминированный поезд‍

С Украины в Россию 11 января пришел заминированный поезд.

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал информацию о заминированном поезде, которые приехал в Россию с Украины, - передает РЕН-ТВ.

"Тактика диверсионной войны против Российской Федерации, против населения России. Так же как они ведут себя по отношению к собственному народу на Донбассе, обстреливая и убивая мирных жителей, так эти бандиты и диверсанты хотят поступать и с гражданами России", - считает Литовкин.

"Требует от наших железнодорожников, пограничников, таможенников повышение бдительности. Украинский народ – братский народ, но есть негодяи, которые хотят навсегда поссорить два братских народа, близких по духу, культуре, языку. Я думаю, что нам надо быть начеку. Смотреть в оба нужно. Это, может быть, не последняя провокация со стороны украинских националистов и отвязных боевиков", - добавил Литовкин.

11 января под колесной парой грузового поезда на станции Валуйки-Сортировочная в Белгородской области обнаружен корпус гранаты Ф-1 времен ВОВ.

Вагон был отправлен на обесточенный путь станции Валуйки-Сортиворочная, предмет был исследован саперами. Поезд отправился c Украины – со станции Лантратовка. "Сотрудниками правоохранительных органов с места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала. Угрозы для движения поезда она не представляла", - говорится в сообщении Министерства внутренних дел РФ Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В настоящее время по данному инциденту транспортной полицией проводится проверка. Ее результаты находятся на контроле прокуратуры. Отметим, что состав прибыл в Белгородскую область со станции Огородный Донецкой железной дороги.
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#Украина #Россия #поезд #миниование #война

Комментарии (1)

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Ирина

сегодня, 16:55
Пи.......сы эти украинцы...
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