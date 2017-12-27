Общество

сегодня, 15:36

Доставка пенсий в праздничные дни пройдет по специальному графику

4 938
#пенсии
Доставка пенсий в праздничные дни пройдет по специальному графику

Отделение ПФР по Липецкой области сообщает, что в связи с  праздничными и выходными днями в январе 2018 года частично внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат, производимых Пенсионным фондом.

В 2018 году отделения «Почты России» начнут свою работу с 3 января. Поэтому пенсионеры, чья дата выплаты приходится на 3 января и последующие дни, получат деньги вовремя. Исключение - 7 января, этот день во всех отделениях «Почты России» официально объявлен выходным. Поэтому пенсионеры, чья дата получения пенсии выпадает на 7 число, смогут получить деньги 5 января.

При этом в отделениях почтовой связи, где режим работы предусматривает выходной день понедельник, пенсии и социальные выплаты Пенсионного фонда за 8 число можно будет получить 6 января.

Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО «Сбербанк» 4 числа каждого месяца (дата доставки с 4 по 10 число) зачисление будет произведено 29 декабря. Далее в январе перечисление денежных средств будет производиться на счета кредитных учреждений по обычному графику.

4 938
#пенсии

Комментарии (4)

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Алкан с ЛТЗ

17 минут назад
макс , Ей ещё и прибавят! Бери 3500.
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Animal planet

сегодня, 16:35
макс , работать не пробовал? Бабкиной пенсии он ждет:)))
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,

сегодня, 16:07
Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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макс

сегодня, 15:49
бабка с пенсии даст 3000 )))) жду ее пенсию.
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