Доставка пенсий в праздничные дни пройдет по специальному графику

Отделение ПФР по Липецкой области сообщает, что в связи с праздничными и выходными днями в январе 2018 года частично внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат, производимых Пенсионным фондом.

В 2018 году отделения «Почты России» начнут свою работу с 3 января. Поэтому пенсионеры, чья дата выплаты приходится на 3 января и последующие дни, получат деньги вовремя. Исключение - 7 января, этот день во всех отделениях «Почты России» официально объявлен выходным. Поэтому пенсионеры, чья дата получения пенсии выпадает на 7 число, смогут получить деньги 5 января.

При этом в отделениях почтовой связи, где режим работы предусматривает выходной день понедельник, пенсии и социальные выплаты Пенсионного фонда за 8 число можно будет получить 6 января.

Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО «Сбербанк» 4 числа каждого месяца (дата доставки с 4 по 10 число) зачисление будет произведено 29 декабря. Далее в январе перечисление денежных средств будет производиться на счета кредитных учреждений по обычному графику.