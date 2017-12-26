В Усмани планируют построить новую современную школу

Чиновники ищут разработчиков проекта.

Администрация Усманского района объявила тендер на выполнение работ по разработке проектно - сметной документации для строительства школы. Средняя общеобразовательная школа на 800 мест с бассейном должна быть возведена на улице Стрелецкая Слобода.



Как указано в техническом задании к тендеру, общий строительный объем должен составить 66 840 м³. В распоряжении школьников будет большой спортивный зал, а также двухэтажный бассейн, где предусмотрят чашу для обучения плаванию. Школа будет разделена на два учебных блока — для младшеклассников и учеников старше. Для каждого — отдельный вход.



В учебных секциях блока для начальных классов предусмотрят помещения с рекреациями, игровыми комнатами для групп продленного дня, помещения для трудового обучения, туалеты, спортзал. Для обучающихся первых классов запланируют спальные помещения.



В основном учебном корпусе расположатся спортивный зал, столовая, актовый зал с эстрадой, учебные мастерские с отдельным входом, комната общественных организаций, комната психологической разгрузки учителей, кабинет врача, кабинет зубного врача, процедурный кабинет, кабинет психолога, кружковые комнаты, тренажерный зал с раздевалками и санитарно-техническими комнатами для занятий в свободное от учебы время.



Электронный аукцион запланирован на 16 января. Максимальная стоимость контракта установлена в 2,5 млн рублей. Работу специалистов оплатят из районного бюджета. Экспертам на разработку плана строительства и его смету отведено 90 дней.