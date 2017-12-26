Общество

сегодня, 13:20

В Усмани планируют построить новую современную школу

3 588
#школа #тендер #образование
В Усмани планируют построить новую современную школу

Чиновники ищут разработчиков проекта.

Администрация Усманского района объявила тендер на выполнение работ по разработке проектно - сметной документации для строительства школы. Средняя общеобразовательная школа на 800 мест с бассейном должна быть возведена на улице Стрелецкая Слобода.

Как указано в техническом задании к тендеру, общий строительный объем должен составить 66 840 м³. В распоряжении школьников будет большой спортивный зал, а также двухэтажный бассейн, где предусмотрят чашу для обучения плаванию. Школа будет разделена на два учебных блока — для младшеклассников и учеников старше. Для каждого — отдельный вход.

В учебных секциях блока для начальных классов предусмотрят помещения с рекреациями, игровыми комнатами для групп продленного дня, помещения для трудового обучения, туалеты, спортзал. Для обучающихся первых классов запланируют спальные помещения.

В основном учебном корпусе расположатся спортивный зал, столовая, актовый зал с эстрадой, учебные мастерские с отдельным входом, комната общественных организаций, комната психологической разгрузки учителей, кабинет врача, кабинет зубного врача, процедурный кабинет, кабинет психолога, кружковые комнаты, тренажерный зал с раздевалками и санитарно-техническими комнатами для занятий в свободное от учебы время.

Электронный аукцион запланирован на 16 января. Максимальная стоимость контракта установлена в 2,5 млн рублей. Работу специалистов оплатят из районного бюджета. Экспертам на разработку плана строительства и его смету отведено 90 дней.
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#школа #тендер #образование

Комментарии (3)

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Webkow

5 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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Гость

сегодня, 15:29
Если такую как 30 ну её нафиг
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!

сегодня, 13:26
Народ! Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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