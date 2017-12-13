Происшествия

48 минут назад

Потерявшего память мужчину нашли на улице

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#пропавшие без вести #потеря памяти
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Потерявшего память мужчину нашли на улице

Медики сделали пациенту сложную операцию.

Потерявшего память мужчину нашли на одной из улиц Липецка и доставили в городскую больницу №4 «Липецк-Мед» 1 декабря. Об этом GOROD48 сообщил главный врач учреждения здравоохранения Владимир Ковалёв.

- Мужчину доставили нам с улицы. Его там нашли с травмой головы. Мужчину срочно госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Врачи провели сложную операцию, так как у неизвестного диагностированы ушиб мозга, кровоизлияние и гематома, - рассказал Владимир Ковалёв. - Сейчас мужчина продолжает лечение в нашей больнице. Его сознание пока спутанное, что характерно для полученных при неизвестных обстоятельствах травмах. При продолжении лечения память может вернуться к нему.

Пока на все вопросы пациент может ответить только односложно. Ни своего имени, ни данных родных он назвать не может. При пациенте на момент доставки в медицинское учреждение не было никаких документов и предметов, способных помочь в установлении личности мужчины.

Напомним, о том, что в одной из больниц Липецка находится мужчина, потерявший память, стало известно накануне от местного поискового отряда «Лиза Алерт». Всех, кто располагает сведениями о пациенте, просят сообщить информацию по номеру 112 или на горячую линию поисковиков 8 800 700 54 52.
1 797
#пропавшие без вести #потеря памяти
1

Комментарии (1)

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35 минут назад
не ужели ударили по голове - надеюсь найдут обидчиков страшное преступление.
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