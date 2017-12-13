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17 минут назад

Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины‍

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#Эрдоган #Турция #Иерусалим #Палестина
Эрдоган призвал признать Иерусалим столицей Палестины‍

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил признать Иерусалим столицей «оккупированного государства Палестины» в ответ на признание этого города президентом США Дональдом Трампом столицей Израиля.

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины, - передает РИА-Новости.

По его словам, США "растоптали международные нормы", когда признали город столицей Израиля.

"Достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией. Израиль — террористическое государство. Террористы-военные хватают детей и бросают их в тюрьму", — заявил президент Турции, выступая на чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Он призвал признать Иерусалим столицей "оккупированной Палестины" и поблагодарил страны, которые осудили решение Дональда Трампа.

"Я верю, что 196 стран — членов ООН покажут свою правильную позицию. США могут быть сильной ядерной державой. Но весь мир им не принадлежит", — добавил турецкий лидер.

В Кремле, комментируя слова Эрдогана, заявили, что его позиция не совпадает с российской.

На прошлой неделе Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива.

Решение Соединенных Штатов одобрил Израиль, однако оно вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока. Возмущение палестинцев вылилось в призывы к "третьей интифаде", десятки стычек, вооруженные нападения и ракетные обстрелы на Западном берегу реки Иордан.

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#Эрдоган #Турция #Иерусалим #Палестина

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