На улице Советской кроссовер после столкновения с маршруткой распороло о забор

Перекрыта полоса для проезда общественного транспорта.

В Липецке на улице Советской сегодня утром столкнулись автобус "Мерседес" 351-го маршрута и автомобиль "Митсубиси".



Авария произошла, когда кроссовер выезжал с улицы Пушкина. После удара с маршруткой, двигавшейся по выделенной полосе для общественного транспорта, "Митсубиси" врезался в забор.



ДТП обошлось без пострадавших. Полоса общественного транспорта и поворот на улицу Пушкина перекрыты для движения.





