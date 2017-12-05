Общество

сегодня, 09:50

На улице Советской кроссовер после столкновения с маршруткой распороло о забор

8 5405
#авария #ДТП
4
На улице Советской кроссовер после столкновения с маршруткой распороло о забор

Перекрыта полоса для проезда общественного транспорта.

В Липецке на улице Советской сегодня утром столкнулись автобус "Мерседес" 351-го маршрута и автомобиль "Митсубиси".

Авария произошла, когда кроссовер выезжал с улицы Пушкина. После удара с маршруткой, двигавшейся по выделенной полосе для общественного транспорта, "Митсубиси" врезался в забор.

ДТП обошлось без пострадавших. Полоса общественного транспорта и поворот на улицу Пушкина перекрыты для движения.


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8 5405
#авария #ДТП
4

Комментарии (8)

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Роман

4 минуты назад
Дтп
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НАРКОЛОГ

12 минут назад
кокс, даун мля..тебя закрыть за кокс..Вся первомайка встанет
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Житель

22 минуты назад
там должна быть односторонняя дорога с ул.Советской к ул.Неделина, а по ул.Горького наоборот!!!
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кокс

59 минут назад
За 5 лет там уже 46 авария из них 4 наезда на пешеходов жесть давно пора закрыть забором этот выезд у нас чуть ниже на Горького есть светофор.
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Вопросик

сегодня, 10:16
Молодец , забор ! Иначе , было бы как в Харькове !
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Артем

сегодня, 10:15
Давно пора закрыть забором этот выезд на Советскую.
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Алекс

сегодня, 10:14
Там столько аварий на этом месте. Предлагаю забор там поставить. Чтоб статистику гибдд не портить
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skrip

сегодня, 10:09
Предлагаю вынести на всеобщее обсуждение -Смертоносно не безопасные заборы на дорогах Липецка.Понагородили помашь ли.
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