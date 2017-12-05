Общество
сегодня, 09:50
На улице Советской кроссовер после столкновения с маршруткой распороло о забор
Перекрыта полоса для проезда общественного транспорта.
В Липецке на улице Советской сегодня утром столкнулись автобус "Мерседес" 351-го маршрута и автомобиль "Митсубиси".
Авария произошла, когда кроссовер выезжал с улицы Пушкина. После удара с маршруткой, двигавшейся по выделенной полосе для общественного транспорта, "Митсубиси" врезался в забор.
ДТП обошлось без пострадавших. Полоса общественного транспорта и поворот на улицу Пушкина перекрыты для движения.
Авария произошла, когда кроссовер выезжал с улицы Пушкина. После удара с маршруткой, двигавшейся по выделенной полосе для общественного транспорта, "Митсубиси" врезался в забор.
ДТП обошлось без пострадавших. Полоса общественного транспорта и поворот на улицу Пушкина перекрыты для движения.
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