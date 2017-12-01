Завтра у липецких кенгуру и обезьян будет пир

А 16 декабря в 13.00 в зоопарке пройдёт показательная раздача игрушек животным.

В Липецке продолжаются акции "Добрый урожай" и "Игрушки для зверушки". Как сообщат Липецкий зоопарк, сегодня учащиеся 2 "а" класса школы №24 приняли участие в акции "Добрый урожай" и доставили для питомцев зоопарка около 30 килограммов овощей и яблок.



Угощения будут розданы завтра на утреннем кормлении копытным, птицам, кенгуру, обезьянкам и белочкам.



А 16 декабря в 13.00 на территории зоопарка пройдёт показательная раздача игрушек животным. Игрушки питомцам зоопарка подарили посетители. Шишки, кегли, резиновые и пластмассовые игрушки, корзина приготовлены для маленьких обезьян саймири, носух, енотов, лисиц и белок. Методисты расскажут посетителям об этих животных. В акции "Игрушки для зверушки" на сегодняшний день приняло участие 5 семей.

