Культура

43 минуты назад

Завтра у липецких кенгуру и обезьян будет пир

5 371
#зоопарк
Завтра у липецких кенгуру и обезьян будет пир

А 16 декабря в 13.00 в зоопарке пройдёт показательная раздача игрушек животным.

В Липецке продолжаются акции "Добрый урожай" и "Игрушки для зверушки". Как сообщат Липецкий зоопарк, сегодня учащиеся 2 "а" класса школы №24 приняли участие в акции "Добрый урожай" и доставили для питомцев зоопарка около 30 килограммов овощей и яблок.

Угощения будут розданы завтра на утреннем кормлении копытным, птицам, кенгуру, обезьянкам и белочкам.  

А 16 декабря в 13.00 на территории зоопарка пройдёт показательная раздача игрушек животным. Игрушки питомцам зоопарка подарили посетители. Шишки, кегли, резиновые и пластмассовые игрушки, корзина приготовлены для маленьких обезьян саймири, носух, енотов, лисиц и белок. Методисты расскажут посетителям об этих животных. В акции "Игрушки для зверушки" на сегодняшний день приняло участие 5 семей.
5 371
#зоопарк

Комментарии (5)

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липчанин 1

20 минут назад
У них - обезьян и кенгуру, давно уже праздник!
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Кук

24 минуты назад
Только что то мало семей участвует в акции
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Кук

25 минут назад
Хороший тут зоопарк,как бываю в Липецке,так обязательно в Нижний Парк погулять
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Блин

30 минут назад
хавчик у зверей отжмем ...Так у них еще и водка ...Все засрато в конец
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?

34 минуты назад
Херь какая-то
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