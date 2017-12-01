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В Ростовской области обвалился участок трассы М-4

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В Ростовской области обвалился участок трассы М-4

Образовалась многокилометровая пробка‍

Многокилометровый автомобильный затор образовался из-за провала дорожного полотна на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, - сообщает Российская Газета

Машины стоят в обоих направлениях - на Москву и Ростов-на-Дону. По данным сервиса "Яндекс.Карты", средняя скорость движения машин составляет 5-7 километров в час.

Сотрудники полиции обеспечивают безопасность движения и отвод транспорта. На этом участке организовали реверсивное движение.
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