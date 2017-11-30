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16 минут назад

Ребенок пришел в детский сад с пневматическим пистолетом

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#детский сад #оружие
Ребенок пришел в детский сад с пневматическим пистолетом

Нестандартная "игрушка" была обнаружена в учреждении Санкт-Петербурга.

Полицейские изъяли у четырехлетнего мальчика пневматический пистолет, с которым он пришел детский сад на Комендантском проспекте Питера, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Воспитательница вызвала в учреждение полицию и родителей ребенка, пишет «Петербургский дневник». Родители утверждают, что не знают откуда у их ребенка пистолет. Мать мальчика оказалась недовольна, что об инциденте сообщили в полицию. Она назвала это позором для семьи.

Пневматика была изъята и отправлена в криминалистическую лабораторию. Ведется проверка. Предстоит выяснить, откуда мальчик взял оружие.
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#детский сад #оружие

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