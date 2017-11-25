Общество

48 минут назад

Липецкого бойца победителя попросили… не уходить с ковра, а продолжить выступления (ФОТО)

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#Рукопашный бой
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Липецкого бойца победителя попросили… не уходить с ковра, а продолжить выступления (ФОТО)

Вадим зуев выиграл в Воронеже две «золотые» медали в память о героическом спецназовце.

Спортсмены Липецкой областной федерации рукопашного боя вновь порадовали высокими результатами, завоевав в Воронеже в турнира памяти кавалера ордена Мужества капитана спецназа ФСБ Дмитрия Маркина 4 «золотые», 5 «серебряных» и 2 «бронзовые» награды.

Особняком стоит выступление Вадима Зуева. Он не знал себе равных в весовой категории до 80 кг, победив всех соперников. После чего от организаторов последовало предложение… не покидать соревнования, а выступить в абсолютной весовой категории (свыше 80 кг).

Зуев был самым легким участником, каждый из которых был как минимум на 5 кг тяжелее липчанина.

На пути к финале Зуев выиграл два поединка. Причем в полуфинале с соперником из Тульской области выиграл досрочно. В бою за «золото» нашего бойца ждал кандидат в мастера спорта из Краснодарского края, как говорится, победы были достойны оба бойца, но в итоге свою вторую медаль высшей пробы на воронежском ковре завоевал Зуев.

Так же победителями турнира стали Сергей Селиверстов, Илесидин Тешаев . Вторые места заняли Богдан Коровин, Михаил Полозов, Роберт Овеян, Сергей Бутов, Владимир Панков. Третьими финишировали Павел Иванов, Ярослав Попов.

Подготовили ребят Игорь Воротынцев, Алан Качмазов, Денис Денисов.

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Нельзя не написать о человеке, которому был посвящен турнир. Дмитрий Маркин погиб при исполнении воинского долга 14 сентября 2008 года в бою с террористами на Северном Кавказе. Тогда капитан Маркин, идущий в авангарде боевого порядка, самоотверженно встретил основной бандитский удар. Выполняя свой воинский долг, он  погиб, сохранив жизни своим товарищам, которые в скоротечном бою полностью ликвидировали всех боевиков.

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#Рукопашный бой
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