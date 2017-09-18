Культура

13 минут назад

В Липецке отметят Всемирный день туризма

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#туризм
В Липецке отметят Всемирный день туризма

Липчан отправят в онлайн-путешествие.

27 сентября в медиацентре Липецкой областной детской библиотеки отметят Всемирный день туризма. Как сообщает библиотека, состоится онлайн-знакомство с мировыми достопримечательностями. Сейчас существует множество сервисов, с помощью которых можно увидеть снимки высокого разрешения крупнейших городов мира. Кроме того, у пользователей появилась возможность взглянуть на свой город, деревню, улицу или дом со спутника.

В ходе мероприятия читатели отправятся в онлайн-путешествие по городам России и Европы. Погуляют по улицам Санкт-Петербурга, Милана, Венеции и Парижа и познакомятся с их архитектурным и культурным наследием.Липчан научат, как побывать в любом уголке мира за пару кликов.
40
#туризм

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