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сегодня, 19:10

На площади Петра уже собрались 5000 человек

17 1400
#День города
На площади Петра уже собрались 5000 человек

Пока на сцене нет главной звезды праздника - Глюкозы.

В Липецке на площади Петра Великого начался концерт посвященный Дню города. Через рамки металлоискателей уже прошли около 5000 человек.

Пока на сцене - местные артисты, главная звезда концерта - Глюкоза выйдет в заключительной части торжества в 20.45.



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17 1400
#День города

Комментарии (17)

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кокс

21 минуту назад
С Днем Города Липчане!)))) и журналисты ру 48 с Праздником вы лучшие в регионе!!!!
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Я за Светлану Лободу

27 минут назад
Твои глаза -такие чистые как небо ,,,,,,,,,
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Я за Королева и за Иванова !

28 минут назад
Я надеюсь ,что в скором будущем и на Матырском построят Ледовый дворец
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Я за Королева и за Иванова !

31 минуту назад
Ура ! ШКОЛУ в 29 мкрн СУПЕРСКУЮ открыли с 2 мя бассейнами !
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Я за Светлану Лободу

33 минуты назад
Почему не пригласили мою САМУЮ , САМУЮ ЛЮбимую ПЕВИЦУ ?
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Ольга ПЯтровна

36 минут назад
пипиндра, ну ты то само откровенность.. кто ты чудовище ? открой факты покажи свое лицо
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Ольга ПЯтровна

38 минут назад
а глюкоза еще поет??? или так по дишману выцепили из кабака в москве мол споешь за 100 рублей а она и отвечает да почему нет тоже деньги
ответить

Ольга ПЯтровна

38 минут назад
а глюкоза еще поет??? или так по дишману выцепили из кабака в москве мол споешь за 100 рублей а она и отвечает да почему нет тоже деньги
ответить

Ольга ПЯтровна

38 минут назад
а глюкоза еще поет??? или так по дишману выцепили из кабака в москве мол споешь за 100 рублей а она и отвечает да почему нет тоже деньги
ответить

пипиндра

39 минут назад
Алкаш , еще один знаток нашелся, ну хоть кто-нибудь, хоть раз написал факты и фамилии....атож бл**ь посидел, подавил клавиши, пальци размял...х**ю сморозил и счастлив типа глаза открыл....
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