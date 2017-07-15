На площади Петра уже собрались 5000 человек

Пока на сцене нет главной звезды праздника - Глюкозы.

В Липецке на площади Петра Великого начался концерт посвященный Дню города. Через рамки металлоискателей уже прошли около 5000 человек.



Пока на сцене - местные артисты, главная звезда концерта - Глюкоза выйдет в заключительной части торжества в 20.45.







