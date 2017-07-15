Общество
сегодня, 19:10
На площади Петра уже собрались 5000 человек
17 1400
Пока на сцене нет главной звезды праздника - Глюкозы.
В Липецке на площади Петра Великого начался концерт посвященный Дню города. Через рамки металлоискателей уже прошли около 5000 человек.
Пока на сцене - местные артисты, главная звезда концерта - Глюкоза выйдет в заключительной части торжества в 20.45.
Пока на сцене - местные артисты, главная звезда концерта - Глюкоза выйдет в заключительной части торжества в 20.45.
17 1400
кокс
Я за Светлану Лободу
Я за Королева и за Иванова !
Я за Королева и за Иванова !
Я за Светлану Лободу
Ольга ПЯтровна
Ольга ПЯтровна
Ольга ПЯтровна
Ольга ПЯтровна
пипиндра