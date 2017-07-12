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11 минут назад

В Орле мать продала ребенка бездетной женщине

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В Орле мать продала ребенка бездетной женщине

Ребенка женщина оценила в 80 тысяч рублей

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о продаже новорожденного ребенка, - сообщают "Известия".

В преступлении сразу по нескольким статьям УК РФ обвиняются две жительницы города Орла. Среди обвинений - продажа человека, подделка документов и хищение средств при получении пособий.

По версии следствия, в феврале 2016 года орловчанка родила в медицинском учреждении города девочку. После выписки из родильного дома роженица продала новорожденную за 80 тысяч рублей знакомой бездетной женщине.

Также выяснилось, что должностные лица учреждения здравоохранения поставили на учёт по беременности женщину на основании документов, ей не принадлежащих, что повлекло получение поддельного свидетельства о рождении ребёнка и соответствующих социальных выплат. Женщина незаконно получила пособия на сумму 60 тыс. рублей.
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